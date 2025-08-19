Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Ąžuolo Misiukevičiaus mylimojo šaltibarščių receptas sužavėjo šimtus: naudoja 1 slaptą ingredientą

2025-08-19 11:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 11:55

Ąžuolo Misiukevičiaus mylimasis Jean su sekėjais pasidalino ne eiliniu, vienu iš lietuviškos virtuvės tradicinių patiekalų, receptu. Jean pasidalino šaltibarščių receptu, kokio, greičiausia, dar neragavote – yra slaptas ingredientas.

Ąžuolo Misiukevičiaus mylimasis Jean su sekėjais pasidalino ne eiliniu, vienu iš lietuviškos virtuvės tradicinių patiekalų, receptu. Jean pasidalino šaltibarščių receptu, kokio, greičiausia, dar neragavote – yra slaptas ingredientas.

5

Ąžuolo Misiukevičiaus mylimasis Jean pirmadienio vakarą pasidalino lietuviams gerai žinomo patiekalo, šaltibarščių receptu ir sutiko receptu pasidalinti su tv3.lt naujienų portalo skaitytojais.

Šaltibarščiai pagal Jean

Norint pasigaminti tokius šaltibarščius jums reikės: žalumynų, 1,5 litro kefyro, vieno agurko, druskos pagal skonį, 4 kiaušinių, keletos virtų burokėlių, bulvių ir tai, ko greičiausia dar nebuvote dėję – šaukšto medaus.

Gaminimo eiga nesudėtinga, todėl galės pasigaminti kiekvienas: agurką, burokėlius sutarkuojame, supjaustome žalumynus, kiaušinius, tuomet užpilame kefyru ir dedame šaukštą medaus. Tuomet bulves Jean kepa ant kepsninės ir vėliau paruoštas bulves patiekia šalia šaltibarščių.

Jean pateikęs receptą priduria lietuviškai: „Draugai lietuviai, būkite atlaidūs, aš labai stengiausi! Bet laukiu jūsų rekomendacijų“.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

