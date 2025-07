Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje : jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (92 nuotr.) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) +88 Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Žiūrovai buvo išgirsti – po 13 metų sugrįžta legendinė reklama: pasisakė ir garsenybės (tv3.lt fotomontažas) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys) Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė (Nuotr. E. Rudys)

(92 nuotr.) FOTOGALERIJA. Rado „teisingiausius šaltibarščius“ Lietuvoje: jų skoniui neatsispyrė ir Bunkė

Tauragė – miestas, gimęs iš tauro ir rago legendos. Šiandien šis kraštas stebina savo žaliomis idėjomis: čia važinėja elektriniai autobusai, viešasis transportas kainuoja vos 12 eurų per metus, o vienintelis Lietuvoje hibridinis saulės ir vėjo parkas suka miesto energetikos variklį.

REKLAMA

REKLAMA

Ne veltui Tauragė pateko tarp 100 Europos miestų, siekiančių iki 2030-ųjų tapti klimatui neutraliais!

REKLAMA

Tačiau Tauragė – ne tik inovacijos, bet ir charakteris! Tai – ir automobilių prekybos sostinė, kurioje karaliauja legendiniai „prancūziniai“ – verslininkai, grįžtantys iš Prancūzijos su pilnais autovežiais ir... kuprinėmis kruasanų.

O koks patiekalas atspindi Tauragės charakterį – modernų, bet kupiną istorijų?

Gal tai – naujai interpretuota tradicija ar netikėtas prancūziškas akcentas, atkeliavęs kartu su autovežiais? Atsakymo į šiuos klausimus šį šeštadienį ieškos laidos trijulė: Vaida Poderytė-Bernatavičė, Martynas Lavickas ir Tadas Paplauskas.

REKLAMA

REKLAMA

Ilgai svarstę ir ieškoję Tauragės skonio, laidos herojai nuspręs – šiam kraštui idealiai tinka visų mylimi šaltibarščiai! Nors dažnai siejama su Aukštaitija, ši gaivi sriuba itin būdinga ir Vakarų Lietuvai – Žemaitijai, Kuršui, net Mažajai Lietuvai.

Tauragėje šaltibarščiai – tokie pat ekologiški ir švieži kaip ir pats miestas. Čia vyrauja daržovės, sveiki ingredientai ir natūralumas, todėl šis patiekalas puikiai atspindi Tauragės gastronominį veidą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Nors dažnai siejami su vasaros gaiva, šaltibarščiai turi gilią istoriją – pirmasis jų receptas užrašytas dar XVIII amžiuje. Dar įdomiau tai, kad anksčiau į šią sriubą žmonės dėdavo viską, ką turėdavo ant stalo: virtą kalakutieną, veršieną, net vėžių uodegėles“, – pasakos M. Lavickas.

Pirmuoju sustojimu Tauragės krašte taps Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centras. Čia laidos vedėjai atras kulinarines tradicijas: nuo senovinių barščių iki žemaitiškos bulvių kapotynės, kurios gaminime sudalyvaus ir patys.

REKLAMA

Patiekalo receptą atskleis vietos senolė Anastasija – moteris, kuri visą gyvenimą puoselėja paprastą, bet prasmingą maistą.

„Šitas patiekalas gimė pokariu. Nebuvo nei parduotuvių, nei iš ko rinktis – tik tai, ką pats užsiaugindavai. Bulvės, svogūnai, lašinukas ir vanduo. Viską kapodavom mediniame ąžuolo kubile – jo kvapas ir skonis padarydavo savo. Be jėgos – nė vienos kapotynės neišeis padaryti“, – dalinsis ji.

REKLAMA

Iš pirmo žvilgsnio bulvių kapotynė gali pasirodyti kaip paprastas, kaimiškas patiekalas, tačiau, anot Vaidos, šis skonis sužadina prisiminimus.

„Tai toks skonis, kurio negali nusipirkti – jis primena namus, vaikystę, tėvus, senelius ir ramybę, kurios taip trūksta šiandien“, – susimąstys laidos vedėja V. Poderytė-Bernatavičė.

Po apsilankymo amatų centre, kelionė tęsis VšĮ „Eko maistas“, kur vedėjai sužinos, kaip Tauragėje nuo pat mažens puoselėjami sveikos mitybos įpročiai. Čia jie ne tik ragaus džiovintų burokėlių užkandžių ir sveikuoliškų šaltibarščių, bet ir prigriebs ekologiškų burokėlių savo versijai!

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Bendradarbiaujame ne tik su ūkininkais – nuolat ieškome ryšių su ekologiškais tiekėjais. Tai nėra lengva. Iššūkius kelia ir sezoniškumas, ir daržovių laikymas. Tačiau sulaukiame daug gražių atsiliepimų – vaikai kartais net nenori važiuoti namo, kol nepavalgė“, – šypsosis įmonės direktorė Daina Stalnionienė.

Tauragė – ne tik ekologiška ir sveiką gyvenseną puoselėjanti, bet ir gardžių skonių kupina vieta. Pavyzdžiui, restobaras „Mankis“ dar vadinamas „Teisingų šaltibarščių“ kavine. Čia užsukę Vaida ir Martynas išsiaiškins ne vieną kulinarinę gudrybę, kuris padės paruošti tikrai nepriekaištingus šaltibarščius.

REKLAMA

„Mūsų šaltibarščių paslaptis – marinuoti burokėliai ir tas vienintelis kefyras, kurio nekeičiam jau penkerius metus. Jei parvežu kitą kefyrą, mano vyras, virtuvės šefas, mane net iš virtuvės išvaro! Taip pat šaltibarščiuose negailime nei krapų, nei svogūnų laiškų – viską perkame iš vietinių močiučių, ūkininkų“, – pasakos restobaro vadovė Deimantė Metrikienė.

REKLAMA

Tačiau tai – dar ne pabaiga! Vaida ir Martynas savo kelionę po Tauragės kraštą vainikuos apsilankymu „Tauriukų kebabinėje“. Nors pirmas įspūdis, atėjus į šią vietą, dažniausiai būna susijęs su kvapnia kepta mėsa, iš tiesų čia slepiasi viena iš pačių netikėčiausių šaltibarščių versijų, kuri visiškai nustebins vedėjus.

„Nerealūs šaltibarščiai! Čia juos ir garsiuosius kebabus ragavo net dainininkė Natalija Bunkė“, – juokdamasis žiūrovams atskleis Martynas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kelionė po Tauragę baigsis pačiame miesto centre, kur vedėjai įsikurs savo autobuse-restorane – čia patys gamins šaltibarščius ir vaišins jais miestiečius. Ar bendromis jėgomis sukurti šaltibarščiai prilygs tiems, kuriuos jiems teko ragauti? Tą sužinosime jau jau šį šeštadienį.

O ką verta aplankyti viešint Tauragėje? Laidos vedėjai dalinasi savo rekomendacijomis:

1. Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centras, Norkaičiai. Tik keli kilometrai nuo Tauragės miesto, Norkaičių tradicinių amatų centras kviečia apsilankyti ir patirti tikrą lietuviškos kultūros dvelksmą. Ši vieta – tai gyvas tradicijų centras, kuriame lankytojai gali patys dalyvauti senoviniuose amatuose – nuo molio lipdymo iki duonos kepimo ar vytelių pynimo. Čia ne tik galima susipažinti su lietuvišku paveldu, bet ir pasimėgauti vietiniais kulinariniais patiekalais. Net ir bulvių kapotyne, kuri, kaip pasakoja senieji meistrai, atspindi tikrąjį lietuvišką paprastumą! Suaugusieji ir vaikai čia atranda ne tik istorijas, bet ir praktinius įgūdžius, o nuolatiniai renginiai ir šventės suteikia galimybę pasinerti į gyvą, autentišką atmosferą, kurioje tradicijos tarsi atgimsta ir išlieka gyvos.

REKLAMA

2. VšĮ „Eko maistas“, neseniai pradėjusi savo veiklą Tauragėje, yra daugiau nei tik maisto tiekimo projektas. Tai – tikras žingsnis link sveikesnės ateities. Ši iniciatyva užtikrina, kad miesto lopšelių-darželių vaikai kasdien valgytų tik ekologiškus produktus, užaugintus vietos ūkininkų. Įmonės tikslas yra sukurti trumpą tiekimo grandinę, kuri garantuotų šviežią ir tvarų maistą tiesiai iš ūkio į vaikų lėkštes. Tai leidžia ne tik stiprinti jų sveikatą, bet ir skatina vietos ekonomiką bei mažina aplinkos taršą. Projektas, kurį įgyvendino Tauragės rajono savivaldybė, jau pasiekė puikių rezultatų – sukurta profesionalų komanda, kuri rūpinasi ne tik skaniu, bet ir sveiku maistu pagal dietologų rekomendacijas.

REKLAMA

3. Restobaras „Mankis“ – šeimos verslas, kuriame kiekvienas patiekalas pasiruošiamas su meile ir dėmesiu detalėms. Restobaro vadovė D. Metrikienė ir virtuvės šefas bei jos vyras Vidas jau penkerius metus puoselėja šią vietą ir laikosi tvirtos kokybės politikos. Jie niekada nekeičia produktų, nes kiekvienas ingredientas turi savo reikšmę. Vidas, prieš išeidamas iš virtuvės, visuomet paragauja patiekalų, kad užtikrintų, jog klientai gaus tik pačius skaniausius ir kokybiškiausius valgius. Nors restobaras yra šiek tiek toliau nuo miesto centro, jis turi nuolatinį ir ištikimą savo klientų ratą. Nepaisant to, kad prieš tai jie buvo įsikūrę miesto širdyje ir užsiėmė naktine veikla, vietos pakeitimas nesumažino jų populiarumo. Klientai mielai keliauja į naują vietą ir toliau mėgaujasi jų siūlomais skanėstais. Čia visada rasite jaukią atmosferą, šiltą priėmimą ir, žinoma, nepriekaištingą maistą, kuris ne tik pamaitina, bet ir sušildo širdį.

REKLAMA

REKLAMA

4. „Tauriukų kebabinė“ – vieta, kur gatvės maistas įgauna naują atspalvį, o šaltibarščiai tampa tikra atradimų kelione. Nors Tauragėje kebabinių gausu, ši išsiskiria savo unikalumu. Čia, be tradicinių kebabų, gaminami ir „teisingi šaltibarščiai“. Šie šaltibarščiai sulaukė tiek vietinių, tiek pravažiuojančių svečių dėmesio, o garsiai juos gyrė ir pati N. Bunkė. Šioje vietoje maistas ne tik skanus, bet ir suteikia naujų pojūčių. Čia ypač populiarūs kebabai lėkštėje, kuriuos tauragiškiai mėgsta tiek vietoje, tiek užsisakant išsinešimui. Be to, meniu itin gausus – čia galima rasti ir gardžių panini, ir blynų ar šviežių salotų. Ši kebabinė Tauragėje užima savo nišą ir nesistengia konkuruoti su kitomis – kiekviena vieta turi savo nuolatinį klientų ratą. Vieną dieną valgai pas juos, kitą – pas kitus, o draugiškos konkurencijos dėka miestiečiams niekada netrūksta pasirinkimo.

Kulinarinių kelionių laida „Maisto kelias. Miestų receptai“ – šeštadieniais, 9 val. tik per TV3!