Ąžuolas Misiukevičius parodė savo jaunesnį brolį: proga – ypatinga

Ažuolas socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo nuotrauka, kurioje įsiamžino kartu su broliu.
Ąžuolas Misiukevičius kreipėsi į brolį
Plaukų stilistas parašė jautrų sveikinimą, kuriame neslėpė, kaip stipriai didžiuojasi Joriu.
Įrašu jis neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Broli, su 16-uoju gimtadieniu!
Tu mano pats geriausias, ir aš be galo tavimi didžiuojuosi! Visada liksi mūsų šeimos pagrandukas.
Atrodo, dar vakar buvai mažylis, o dabar jau mane praaugai! Linkiu tau drąsiai siekti savo tikslų, niekada nepasiduoti ir visada išlikti tokiam geram, darbščiam ir sąžiningam.
Myliu tave be galo!
Tik į priekį, Jori!“ – jautriai rašė Ą. Misiukevičius.
Komentaruose pasipylė žmonių sveikinimai ir linkėjimai Ąžuolo broliui Joriui.
„Gražuoliai“, – rašė viena sekėja.
„Didžiausi sveikinimai mamai už tokius šaunuolius sūnus, su gimtadieniu“, – sveikino kita.
„Gražūs vaikinukai“, – pridūrė trečia.