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Ąžuolas Misiukevičius parodė savo jaunesnį brolį: proga – ypatinga

2026-10-29 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 13:25
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Plaukų stilistas, nuomonės formuotojas Ažuolas Misiukevičius turi ypatingą progą pasidžiaugti savo šeima – jo jaunesniajam broliui Joriui sukako 16 metų. Šia proga jis pasidalijo bendra jųdviejų nuotrauka ir broliui skyrė šiltus žodžius. 

Plaukų stilistas, nuomonės formuotojas Ažuolas Misiukevičius turi ypatingą progą pasidžiaugti savo šeima – jo jaunesniajam broliui Joriui sukako 16 metų. Šia proga jis pasidalijo bendra jųdviejų nuotrauka ir broliui skyrė šiltus žodžius. 

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Ažuolas socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo nuotrauka, kurioje įsiamžino kartu su broliu.

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ąžuolas Misiukevičius su artimaisiais

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Ąžuolas Misiukevičius kreipėsi į brolį

Plaukų stilistas parašė jautrų sveikinimą, kuriame neslėpė, kaip stipriai didžiuojasi Joriu.

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Įrašu jis neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt. 

„Broli, su 16-uoju gimtadieniu! 

Tu mano pats geriausias, ir aš be galo tavimi didžiuojuosi! Visada liksi mūsų šeimos pagrandukas.

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Atrodo, dar vakar buvai mažylis, o dabar jau mane praaugai!  Linkiu tau drąsiai siekti savo tikslų, niekada nepasiduoti ir visada išlikti tokiam geram, darbščiam ir sąžiningam.

Myliu tave be galo! 

Tik į priekį, Jori!“ – jautriai rašė Ą. Misiukevičius.

Komentaruose pasipylė žmonių sveikinimai ir linkėjimai Ąžuolo broliui Joriui. 

„Gražuoliai“, – rašė viena sekėja. 

„Didžiausi sveikinimai mamai už tokius šaunuolius sūnus, su gimtadieniu“, – sveikino kita. 

„Gražūs vaikinukai“, – pridūrė trečia.

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