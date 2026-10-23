Viktoras Diawara parodė užaugusį sūnų: paviešino jautrų kadrą

Šiuo kadru jis sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
Ypatinga proga
Ypatinga proga atlikėjas pasveikino jį su 17-uoju gimtadieniu.
Savo įraše Viktoras Diawara trumpai ir šiltai parašė: „17. Su gimtadieniu, Kiprai“ bei pažymėjo sūnaus paskyrą.
Nuotraukoje matyti besišypsantys tėvas ir sūnus, pozuojantys kartu.
Kipras jau spėjo gerokai ūgtelėti ir savo stiliumi bei bruožais vis labiau primena žinomą tėvą.
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