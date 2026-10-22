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TV3 naujienos > Žmonės

Donato Montvydo gyvenime – džiugus įvykis

2026-10-22 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalio 22-ąją dieną žinomas dainininkas, dainų autorius ir scenos profesionalas Donatas Montvydas, gerbėjams taip pat puikiai pažįstamas Donny Montell slapyvardžiu, mini savo 39-ąjį gimtadienį.

Spalio 22-ąją dieną žinomas dainininkas, dainų autorius ir scenos profesionalas Donatas Montvydas, gerbėjams taip pat puikiai pažįstamas Donny Montell slapyvardžiu, mini savo 39-ąjį gimtadienį.

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Gimęs 1987 m. spalio 22 d. Vilniuje, D. Montvydas jau ne vieną dešimtmetį išlaiko vieno ryškiausių ir talentingiausių šalies atlikėjų statusą.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Donatas Montvydas

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D. Montvydo vokaliniai gebėjimai, išskirtinė plastika, energija scenoje bei gebėjimas kurti hitus pavergė tūkstančių klausytojų širdis.

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Donato muzikinis kelias prasidėjo dar vaikystėje, o ypatingą vietą jo karjeroje užima ir „Eurovizijos“ dainų konkursas, kuriame Lietuvai jis atstovavo net du kartus:

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2012 m. Baku su daina „Love Is Blind“.

2016 m. Stokholme su kūriniu „I've Been Waiting for This Night“, kur iškovojo aukštą 9-ąją vietą.

Visai neseniai socialiniame tinkle „TikTok“ paplito vaizdo įrašas, užfiksavęs itin jautrią ir emocingą akimirką iš Donato Montvydo koncerto. Atlikėjas parodė, kad jam itin svarbus ryšys su savo klausytojais – pastebėjęs minioje merginos laikomą plakatą, jis nesuabejojęs pakvietė ją ant scenos kartu atlikti vieno žinomiausių savo kūrinių.

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Vaizdo įrašas filmuotas prietemoje, sceną nuspalvinus mėlynoms šviesoms. Minios skanduojamas merginos vardas „Milita! Milita!“ priverčia dainininką trumpam sustoti.

Kreipėsi į minią

D. Montvydas kreipėsi į susirinkusią publiką, pabrėždamas, kad koncerte niekas nėra surežisuota ir tai yra visiškai gyva bei nesuplanuota akimirka.

„Mes niekur neskubam, teisingai? Čia yra nesuplanuoti dalykai. Nieko nesuvaidinsi. Kas nors pasirūpinkit, kad mergaitė užliptų į sceną“, – kalbėjo D. Montvydas.

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Įsidrąsinusi ir besišypsanti Milita užlipo pro scenos šoną, rankose tvirtai gniauždama savo pasidarytą plakatą. Donatas ją šiltai pasitiko, apkabino ir paėmė iš jos rankų plakatą, kad parodytų jį visiems žiūrovams.

Donatas Montvydas (nuotr. pranešimo spaudai)

Nustebino pasitikėjimas

Scenos ekranuose dėl techninių kliūčių dingus vaizdui, D. Montvydas šmaikštavo, kad ekranai tiesiog „lūžo nuo jų charizmos“, ir garsiai perskaitė, kas parašyta ant plakato: „Donatai, gal galiu su tavimi padainuoti dainą „Jausmai“?“

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Perskaitęs užrašą Donatas pasiteiravo, kiek ji pati tikėjosi, kad šis planas pavyks. Militai atsakius, kad tikimybė buvo 50 procentų, atlikėjas nustemba ir pagiria ją už drąsą bei pasitikėjimą savimi, pridurdamas, kad siekti savo tikslų gyvenime yra labai svarbu.

„Aš stebiuosi pasitikėjimu, bet siekiant savo tikslų – jis yra labai svarbus“, – kalbėjo Donatas.

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Tuomet scenos apšvietimas pasikeitė į ryškiai raudoną ir violetinę spalvas, o fone pradėjo groti grupė. Donatui uždainavus pirmąsias eilutes, Milita puikiai susitvarkė su jauduliu ir kartu su atlikėju, priglaudusi mikrofoną, dainavo dainos priedainį.

Vaizdo įrašo pabaigoje salė negailėjo garsių aplodismentų, o D. Montvydas dar kartą apkabino Militą, padėkojo jai už drąsą ir pasiliko jos plakatą atminimui.

Šis vaizdo įrašas sulaukė didžiulio internautų palaikymo. Komentaruose žmonės neslepia susižavėjimo tiek pačios Militos drąsa bei gražiu plakatu, tiek paties Donato Montvydo nuoširdumu ir gebėjimu sukurti nepamirštamą šventę savo gerbėjams.

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