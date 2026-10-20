To, kas įvyko viename Lietuvos teatre, Nerijus Juška nesitikėjo: neslėpė emocijų

Vaizdo įrašu N. Juška pasidalijo su savo gerbėjais.
Lydėjo garsūs plojimai
Vaizdo medžiagoje matyti sausakimša salė, jubiliatui skirti linkėjimai ir garsūs plojimai.
Renginio metu buvo prisiminta turtinga šokėjo karjera, jo svarus indėlis į baleto meną bei gauti įvertinimai. Ilgametį artisto triūsą ir nuopelnus vainikavo ne tik skambūs žodžiai, bet ir nuoširdi žiūrovų meilė.
Sveikinimo finale N. Juškai buvo įteiktos gėlės bei dovana.
Vaizdo įraše buvo sakoma: „Sveikindami dovanojame spektaklį ir linkime ilgiausių metų.“
Po šių žodžių salė prapliupo garsiais plojimais – susirinkusieji pakilo iš savo vietų ir atsistoję pagerbė jubiliejų pasitinkantį baleto meistrą.
„Ačiū Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui už parodytą dėmesį ir pagarbą“, – rašė N. Juška.
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