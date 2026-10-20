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TV3 naujienos > Žmonės

To, kas įvyko viename Lietuvos teatre, Nerijus Juška nesitikėjo: neslėpė emocijų

2026-10-20 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-20 11:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Likus dešimčiai dienų iki baleto meistro Nerijaus Juškos 50-mečio, kolegos jam paruošė netikėtą išankstinę staigmeną. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre nuskambėjo šilti sveikinimai, o šventinės akimirkos greitai persikėlė ir į interneto erdvę.

Likus dešimčiai dienų iki baleto meistro Nerijaus Juškos 50-mečio, kolegos jam paruošė netikėtą išankstinę staigmeną. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre nuskambėjo šilti sveikinimai, o šventinės akimirkos greitai persikėlė ir į interneto erdvę.

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Vaizdo įrašu N. Juška pasidalijo su savo gerbėjais.

Lydėjo garsūs plojimai

Vaizdo medžiagoje matyti sausakimša salė, jubiliatui skirti linkėjimai ir garsūs plojimai.

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Renginio metu buvo prisiminta turtinga šokėjo karjera, jo svarus indėlis į baleto meną bei gauti įvertinimai. Ilgametį artisto triūsą ir nuopelnus vainikavo ne tik skambūs žodžiai, bet ir nuoširdi žiūrovų meilė.

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Sveikinimo finale N. Juškai buvo įteiktos gėlės bei  dovana.

Vaizdo įraše buvo sakoma: „Sveikindami dovanojame spektaklį ir linkime ilgiausių metų.“

Po šių žodžių salė prapliupo garsiais plojimais – susirinkusieji pakilo iš savo vietų ir atsistoję pagerbė jubiliejų pasitinkantį baleto meistrą.

„Ačiū Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui už parodytą dėmesį ir pagarbą“, – rašė N. Juška.

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