43-ejų Inga Stumbrienė nenustoja stebinti: atidengė ilgas kojas

Šia proga moteris išvyko į prabanga dvelkiantį Monaką, iš kurio savo sekėjams ir toliau dovanoja gniaužiančius kvapą vaizdus bei demonstruoja nepriekaištingą stilių.
Prabangus gimtadienio rytas ir elegantiški įvaizdžiai
Socialiniuose tinkluose I. Stumbrienė jau pasidalijo ne viena gimtadienio akimirka iš prabangaus viešbučio „Hôtel Hermitage Monte-Carlo“. Gimtadienio rytą ji sutiko pasipuošusi baltu chalatu, su milžiniška rožinių rožių puokšte rankose bei fone atsiveriančia Žydrąja pakrante.
Tačiau ties tuo šventiniai kadrai nesibaigė.
Naujausiose nuotraukose verslininkė sužibėjo elegantišku bei drąsiu įvaizdžiu – ji pozavo ant Monako laiptų vilkėdama ryškiai žalią, gėlėtais raštais margintą trumpą suknelę ir prie jos priderintą pūkinį apsiaustą. Įvaizdį papildė auksinė rankinė, elegantiškos basutės bei nepriekaištingos šviesių plaukų bangos.
Įspūdingus kadrus įamžino fotografas Darius Kučys.
Prie naujausių nuotraukų Inga trumpai ir jaukiai parašė: „Monaco“.
Paskelbti kadrai iškart sulaukė daugybės gerbėjų bei draugų patiktukų ir komplimentų.
Gimtadienį minėjo ne Lietuvoje
I. Stumbrienė jau ne vienerius metus yra puikiai pažįstama Lietuvos pramogų pasaulyje. Socialiniuose tinkluose su savo didele sekėjų auditorija ji neretai dalijasi įvairiomis gyvenimo akimirkomis: kelionių, švenčių, šeimos, kasdienybės ar renginių kadrais. Kartu su vyru Aivaru ji augina tris atžalas – dukrą Estelą bei sūnus Gabrielių ir Viljamą.
Spalio 5-ąją 43-ąjį gimtadienį atšventusi moteris šiemet nusprendė šią progą paminėti ne Lietuvoje. Monake ji mėgavosi prabangiais pusryčiais, šviežiais vaisiais, šventiniu tortu bei kvapą gniaužiančiais Žydrosios pakrantės, jachtų ir uolų vaizdais.
Šeimoje – šventiniai metai
Šie metai Stumbrių šeimai itin turtingi gražiomis sukaktimis. Gegužės 23-ąją vyriausioji dukra Estela atšventė savo 20-ąjį jubiliejų.
Tąkart I. Stumbrienė pasakojo, kad dukros šventė buvo planuojama kone visą mėnesį:
„Šis Estelos gimtadienis – itin svarbus, tai 20-asis jubiliejus, tad šventės tikrai bus ne viena. Gimtadienio dieną minėjome šeimoje, vėliau ji planuoja nedidelę šventę mieste su draugais... Tad laukia beveik visas šventinis mėnuo“, – tuomet džiaugėsi verslininkė.
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GAL NORS KĄ UŽJAUTĖ. NUMEZGĖ SENELIAMS ŠILTĄ LIEMENĘ.
PADĖJO SILPNAI BESIMOKANČIAM IŠSPRĘSTI UŽDAVINUKĄ./
TEGUL JI IR TOLIAU AUGINASI TAS KOJAS,TIK NELENDA Į PORTALUS.