Gian Lucos Demarco gyvenime – džiugus įvykis

Šiemet Gian Lucai sukanka 43-eji.
Džiugus įvykis Gian Lucos Demarco gyvenime
Anksčiau kalbėdamas su naujienų portalu tv3.lt Italas pripažino, kad jam labai patinka gimtadieniai. Kaip žinia, dauguma lietuvių kaip tik šios šventės kuklinasi...
„Mėgstu švęsti. Suprantu, kad Lietuvoje gal neįprasta, bet tikrai yra faina minėti gimtadienius.
Gal tai – kultūrinis dalykas, gal lietuviai išauklėti niekad nešvęsti ir yra taip pripratę. O aš manau, kad gyvenimą reikia švęsti“, – tikino garsus šefas.
Lietuvoje gyvenantis italas yra sakęs, jog jam čia trūksta kelių dalykų.
„Niekaip negaliu priprasti, kad Lietuvoje nėra kalnų. Ir nuoširdžiai, prie šito drėgno oro, manau, niekas nepripranta. Jau atėjo laikas išsitraukti cepelinų ir juos valgyti.
Kartais reikia susirasti laiko su savimi ir cepelinu“, – šypsojosi pašnekovas.
Gian Luca jau spėjo šio to išmokti iš lietuvių ir jų būdo. Tą pastebi ir jo gimtinėje gyvenantys draugai.
„Dabar esu visiškai ramaus būdo. Visi tai pastebi. Panašėju į lietuvius. Esu įsitikinęs, kad nukopijavau juos. Pavadinčiau save žemaičiu.
Kai grįžtu į Italiją, visi klausia, kas man atsitiko, kodėl nekalbu, tyliu. Esu labai tylus žmogus“, – juokėsi jis.
Gian Lucos dienotvarkė – gana intensyvi. Tačiau jis turi savo būdų, kurie padeda pasikrauti kūrybinės energijos.
„Labiausiai atsigaunu per atostogas su šeima. Be to, dar labai padeda sportas ir filmų žiūrėjimas su vaikais. Dabar labiausiai patinka plaukimas ir tenisasu“, – anksčiau pasakojo jis.