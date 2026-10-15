Nustebsite išgirdę, kiek Ąžuolo Misiukevičiaus mamai Donaldai metų: atskleidė jaunatviškumo paslaptį

Su naujienų portalu tv3.lt D. Simonovienė pasidalijo mintimis apie jaunatviškumą bei atskleidė savo grožio, sporto ir mitybos ritualus.
Pasidalijo grožio ritualais
Kaip pasakojo Donalda, jos požiūris į grožį ėmė stipriai keistis sulaukus 40-ies. Moteris atvira – genų loterija jai buvo dosni, todėl jaunystėje nereikėjo per daug galvoti, ką dėti į burną ar kokį kremą tepti ant veido. Tačiau laikui bėgant Donalda suprato, kad siekiant išlaikyti gerą savijautą teks įdėti ir savų pastangų.
„Jaunystėje turbūt daugiau padėjo genetika ir aktyvus gyvenimo būdas, o dabar vis labiau suprantu, kad kuo vyresnė tampi, tuo daugiau rezultatas priklauso nuo tavęs pačios – nuo disciplinos, judėjimo, mitybos ir apskritai nuo to, kiek dėmesio skiri savo kūnui bei savijautai.
Visą gyvenimą buvau gana aktyvi. Vaikystėje nemažai sportavau – lankiau sportinę gimnastiką, karatė, čiuožimą. Manau, kad tai irgi davė gerą pagrindą kūnui bei raumenynui. Pagimdžiau tris sūnus, tačiau organizmas po gimdymų atsistatydavo gana greitai – jau po mėnesio ar dviejų kūno formos būdavo beveik tokios pačios kaip iki nėštumo. Todėl manau, kad savo dalį tikrai davė ir genai. Tačiau po 40-ies į savo kūną ir savijautą pradėjau žiūrėti sąmoningiau“, – pasakojo ji.
Šiandien Donalda beveik kasdien plaukioja baseine, mėgsta važinėti dviračiu ar leistis į ilgus pasivaikščiojimus, o kartais mokosi šokti su mylimuoju šokėju Andriumi Kandeliu. Kaip atskleidė ji, per dieną nueiti 10-15 km – jai įprastas dalykas. O pastaruoju metu ji daug dėmesio skiria ir mityba – ne vien dėl svorio, bet ir dėl bendros savijautos.
„Nieko labai sudėtingo nedarau: atsisakiau saldumynų ir miltinių patiekalų, stebiu porcijų dydį, valgau mėsą, žuvį, daug daržovių, vaisių ir geriu daug vandens. Man atrodo, vienas svarbiausių dalykų yra tiesiog įprotis judėti. Stengiuosi kuo mažiau sėdėti vietoje, visada turėti veiklos, kažkur eiti, kažką daryti. Net nebūtinai tai turi būti sportas – svarbiausia, kad kūnas būtų aktyvus ir diena nepraeitų vien sėdint.
Dar vienas paprastas, bet man svarbus įprotis – normaliai pavalgyti pietus. Man geriau dieną pavalgyti sočiau ir reguliariai, negu visą dieną užkandžiauti bet kuo. Manau, kad gera savijauta labai priklauso nuo paprastų kasdienių dalykų – judėjimo, režimo ir to, ką valgai“, – dalijosi D. Simonovienė.
Atskleidė, ar naudojosi plastikos chirurgų paslaugomis
Kalbėdama apie grožį Donalda atskleidė netikėtą faktą – pasirodo, moteris nė karto nėra buvusi pas kosmetologę, dariusi veido kaukių, nemėgsta nei SPA, nei masažų. Visgi D. Simonovienė neslepia, kad savo ranką yra pridėjęs plastikos chirurgas.
„Tik paskutiniais metais pradėjau daugiau dėmesio skirti odos priežiūrai namuose – naudoju kremus ir serumus, pritaikytus pagal amžių. Man labai svarbi jų kokybė, todėl renkuosi tik gerai atrinktus produktus, o ne viską iš eilės. Atsirado ir rimtesnių procedūrų – esu dariusi lazerines.
Neslėpsiu, savo ranką yra pridėjęs ir plastikos chirurgas. Tačiau mano požiūris visada toks pats: visko turi būti tiek, kiek reikia. Man svarbiausia natūralus, estetiškas ir gražus rezultatas, kad žmogus atrodytų gerai, bet neprarastų savo veido ir individualumo“, – akcentavo ji.
O kokius grožio ritualus Donalda puoselėja namuose?
„Jie paprasti, bet visko laikausi nuosekliai. Ryte ir vakare naudoju kruopščiai atrinktą serumą ir veido kremą. Man svarbu ne priemonių kiekis, o jų kokybė ir tai, kad jos tiktų mano odai.
Dar vienas labai svarbus dalykas – kruopštus makiažo nuvalymas vakare. Tam taip pat renkuosi tik gerai atrinktas priemones, nes man atrodo, kad gera odos priežiūra prasideda būtent nuo švarios odos ir reguliarios kasdienės rutinos“, – savo ritualais dalijosi D. Simonovienė.
Ne paslaptis, kad daugelis moterų bent kartą gyvenime yra ieškoję stebuklingų dietų. Visgi Donalda tikino niekada jų nesilaikiusi. Priešingai – po pirmojo gimdymo, kai svėrė vos 41 kilogramą, teko ieškoti būdų, kaip svorio priaugti.
„Todėl galiu drąsiai pasakyti, kad dar didelis klausimas, kas sunkiau – priaugti svorio ar jo numesti. Tačiau maždaug po 40-ies, o gal labiau po 45-erių, pradėjau pastebėti, kad organizmas keičiasi. Jei valgyčiau bet ką, bet kada ir kiek noriu, svoris tikrai pradėtų kilti. Su amžiumi keičiasi ir medžiagų apykaita, todėl dabar į maistą žiūriu sąmoningiau“, – pasakojo moteris.
Pokalbiui pasisukus apie mitybą, D. Simonovienė atskleidė, kad savo kasdienybėje laikosi kelių paprastų taisyklių. Kokios jos?
„Mano diena visada prasideda nuo vandens, o tik tada būna kava. Pietūs man yra pagrindinis ir sočiausias dienos valgymas – čia savęs labai neriboju, valgau tiek, kiek noriu, tik svarbu, kad maistas būtų geras ir subalansuotas. Dažniausiai tai būna sriuba, liesa jautiena arba vištiena ir daug daržovių.
Vakare renkuosi lengvesnį maistą, dažniausiai salotas. Apskritai dabar daug labiau žiūriu ne tik į tai, kiek suvalgau, bet ir ką dedu į lėkštę. Vieno dalyko, kurio tikrai neatsisakau – bulvių. Jas mėgstu ir nemanau, kad reikia iš gyvenimo išbraukti viską, kas skanu. Nesu žmogus, kuris sau viską draudžia. Mėgstu ir gero vyno taurę – kartais balto, kartais raudono – ir to tikrai neatsisakau. Man svarbiausia saikas, balansas ir gebėjimas mėgautis gyvenimu“, – akcentavo D. Simonovienė.
Donalda pabrėžia – jaunatviškumas jai nėra vien tik išorė. Anot moters, daug apie žmogų pasako jo energija, optimizmas, gebėjimas juoktis, turėti veiklos ir neprarasti smalsumo. Ji įsitikinusi – kartais būtent tai žmogų ir daro jaunatvišką, nepriklausomai nuo amžiaus pase.
„Man taip pat svarbu, kaip moteris save pateikia. Apranga, stilius, skonis, plaukai, makiažas – visa tai turi didelę reikšmę. Tačiau mano tikslas nėra bet kokia kaina atrodyti jaunesnei. Man daug svarbiau pagal savo amžių atrodyti gerai, prižiūrėtai ir stilingai. Manau, kad moteris gali būti labai graži ir patraukli bet kuriame amžiuje, jei jaučiasi gerai su savimi ir moka save pateikti.
Be to, man atrodo, kad prie išvaizdos labai prisideda asmeninė laimė bei meilė. Kai žmogus jaučiasi mylimas, ramus ir laimingas, tai matosi ne tik akyse, bet ir visoje jo išvaizdoje. Už tai esu labai dėkinga savo širdies draugui Andriui. Kartais net pati pagalvoju, kad būdama šalia jo atrodau geriausiai per visą savo gyvenimą. Matyt, kai viduje jautiesi gerai, tai neišvengiamai atsispindi ir išorėje“, – teigė pašnekovė.