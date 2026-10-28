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Atlikėjas atšaukė savo koncertus: netikėtai užklupo liga

2026-10-28 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-28 16:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Legendinis Velso dainininkas Tomas Jonesas (86 m.) gerbėjams pranešė nemalonią žinią. Atlikėjas susidūrė su sveikatos problemomis, dėl kurių buvo priverstas atidėti du suplanuotus koncertus Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Koncertas | Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Legendinis Velso dainininkas Tomas Jonesas (86 m.) gerbėjams pranešė nemalonią žinią. Atlikėjas susidūrė su sveikatos problemomis, dėl kurių buvo priverstas atidėti du suplanuotus koncertus Jungtinėse Amerikos Valstijose.

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Apie netikėtai užklupusią ligą T. Jonesas pirmadienį, spalio 26 dieną, pranešė socialiniuose tinkluose. Paaiškėjo, kad atlikėjas susirgo gripu, todėl, atsižvelgdamas į gydytojo rekomendacijas, nusprendė atidėti pasirodymus Los Andžele ir San Diege, rašė People.

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Pranešė apie sveikatos problemas

Pastarosiomis savaitėmis T. Jonesas intensyviai koncertavo JAV. Per šį laikotarpį atlikėjas surengė net 20 pasirodymų, tačiau netikėtai užklupusi liga privertė pakeisti planus.

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Apie tai dainininkas gerbėjams papasakojo socialiniame tinkle „Instagram“.

„Pastarąsias kelias savaites praleidau nuostabiai – surengiau 20 koncertų ir dainavau nuostabiai publikai visoje Amerikoje. Tačiau netikėtai mane užklupo sunkus gripas“, – rašė jis.

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Atlikėjas paaiškino, kad sprendimą atidėti koncertus priėmė pasitaręs su gydytoju.

„Atsižvelgdamas į gydytojo rekomendacijas, deja, turiu perkelti šio vakaro koncertą Los Andžele ir rytojaus pasirodymą San Diege“, – tęsė T. Jonesas.

Dainininkas taip pat atsiprašė gerbėjų, kurie jau buvo suplanavę apsilankyti jo koncertuose.

„Nuoširdžiai atsiprašau už sukeltus nepatogumus. Nekantrauju netrukus vėl su jumis susitikti“, – pridūrė jis.

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Pranešama, kad San Diege, „The Rady Shell at Jacobs Park“ koncertų erdvėje, turėjęs vykti pasirodymas perkeltas į lapkričio 3 dieną, o koncertas Los Andželo „The Greek Theatre“ teatre įvyks lapkričio 4-ąją.

Su sveikatos problemomis susidūrė ir anksčiau

Tai ne pirmas kartas, kai legendiniam atlikėjui dėl sveikatos problemų tenka keisti koncertų planus.

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2025 metų liepą T. Jonesas buvo priverstas atidėti koncertą Brėmene, Vokietijoje, kai susirgo viršutinių kvėpavimo takų infekcija.

„Deja, turiu atidėti šio vakaro koncertą, nes susirgau viršutinių kvėpavimo takų infekcija, kuriai gydyti reikia poilsio ir gydymo. Žinau, kad tai labai nuvilia ir sukelia nepatogumų, todėl nuoširdžiai atsiprašau“, – tuomet socialiniuose tinkluose rašė atlikėjas.

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Dar 2022 metais dainininkui buvo diagnozuotas virusinis laringitas. Tąkart viešojoje erdvėje pasklido gandai, esą atlikėjas prieš suplanuotą pasirodymą buvo nualpęs.

Vis dėlto pats T. Jonesas tokią informaciją kategoriškai paneigė.

„Aš niekur ir niekada nebuvau nualpęs. Tai tėra gandai“, – tuomet tikino jis.

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