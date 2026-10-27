Neeilinė situacija: Kukuraitis pasakė, kada šiemet pradės nemokamai skiepyti nuo gripo

„Mūsų pažadas, kad lapkritį turėtume pradėti teikti skiepus viešajame sektoriuje. Privatininkai, veikdami individualiai, nevalstybiniu mastu, tikėtina, gali šiek tiek greičiau tą padaryti (…), darome viską, kad skiepai kiek galima greičiau pasiektų viešąjį sektorių ir mūsų žmonės būtų kiek galima anksčiau apsaugoti“, – LRT televizijai pirmadienį teigė ministras.
Šiemet vakcinos pasieks vėliau, nei įprasta
Rugsėjį Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pranešė, kad valstybės lėšomis finansuojamos sezoninio gripo vakcinos šiemet sveikatos priežiūros įstaigas pasieks vėliau, nei įprasta. Anot jos, vėlesnį pristatymą, gamintojo teigimu, sąlygojo užsitęsęs vakcinų sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas.
Ministerijos duomenimis, Valstybinė ligonių kasa (VLK) šiam gripo sezonui Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis įsigijo 250 tūkst. trivalentės gripo vakcinos dozių, kas yra 12 proc. daugiau nei pernai.
Informuojama, jog valstybės lėšomis nuo gripo įprastai skiepijami rizikos grupėms priklausantys gyventojai: 2–7 metų amžiaus vaikai ir 65 metų bei vyresni asmenys, nėščiosios.
Taip pat nepriklausomai nuo amžiaus nemokamai šios paslaugos teikiamos asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis, gyvenantiems slaugos ir globos įstaigose, bei sveikatos priežiūros įstaigoms bei medicinos studentams.
Pirmadienį Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) pranešė, kad lyginant su ankstesnės savaitės duomenimis, gripo ir COVID-19 ligos atvejų skaičius praėjusią savaitę padidėjo.
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