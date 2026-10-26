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TV3 naujienos > Lietuva > Koronavirusas COVID-19

Lietuvoje vis labiau įsisuka klastingi virusai: štai kaip ragina saugotis

2026-10-26 15:23 / šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
2026-10-26 15:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje daugėja gripo ir COVID-19 ligos atvejų skaičius, praneša Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). Tiesa, bendras sergamumas peršalimo ligomis per savaitę padidėjo nežymiai.

Lietuvoje daugėja gripo ir COVID-19 ligos atvejų skaičius, praneša Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). Tiesa, bendras sergamumas peršalimo ligomis per savaitę padidėjo nežymiai.

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Naujausiais duomenimis, spalio 19–25 d. (43-ąją metų savaitę) bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis rodiklis buvo 542,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų (42-ąją metų savaitę – nežymiai mažesnis – 538,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų).

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FOTOGALERIJA. Gripas, peršalimas, poliklinika

Padidėjo sergamumas gripus ir COVID-19

Mažiausias sergamumo rodiklis buvo Tauragės apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.

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„Lyginant su ankstesnės savaitės duomenimis, matyti, kad gripo ir COVID-19 ligos atvejų skaičius padidėjo, ŪVKTI – išliko panašus. 2025 m. 43-ąją savaitę bendras sergamumo rodiklis buvo kur kas didesnis – 1039,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų“, – skelbė NVSC.

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Kaip nurodoma, praėjusią savaitę Lietuvoje dėl COVID-19 ligos į ligonines pateko 14 asmenų, dėl gripo – 5 asmenys, iš kurių vienas buvo gydomas intensyviosios terapijos skyriuje. Mirties nuo COVID-19 ligos ir gripo atvejų neužregistruota.

Kaip saugotis virusų?

Norint sumažinti riziką užsikrėsti gripu, COVID-19 liga ir ŪVKTI, NVSC specialistai primena laikytis pagrindinių prevencijos rekomendacijų. Kosint ar čiaudint reikėtų prisidengti nosį ir burną vienkartine nosinaite, skepetaite arba sulenkta alkūne. Rankas svarbu reguliariai plauti vandeniu su muilu ar dezinfekuoti, ypač po kosėjimo ir čiaudėjimo.

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Taip pat rekomenduojama nešvariomis rankomis neliesti akių, nosies ir burnos, dažnai drėgnu būdu valyti patalpas ir reguliariai jas vėdinti.

Pajutus į gripo ar COVID-19 ligos panašius simptomus – karščiavimą, kosulį, gerklės, galvos ar sąnarių skausmus – svarbu nedelsti kreiptis į gydytoją, ypač vyresniems nei 65 metų asmenims ar sergantiems lėtinėmis ligomis.

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Koks sergamumas Europoje?

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ELPKC) 42-osios savaitės duomenimis, Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse daugėja žmonių, besikreipiančių į sveikatos priežiūros įstaigas dėl kvėpavimo takų ligų, kaip ir įprasta šiuo metų laiku.

Gripo atvejų skaičius išlieka žemas. Dažniau į ligonines patenka vyresni nei 65 metų asmenys. Vyrauja – A tipo gripo virusai.

COVID-19 ligos atvejų skaičius didėja. Dažniau į ligonines patenka vyresni nei 65 metų asmenys.

Respiracinio sincitinio viruso (RSV) aktyvumas išlieka žemas.

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