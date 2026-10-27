Skrydžių palydovė įspėja keleivius: lėktuve ragina nedaryti 1 dalyko

Pigių skrydžių bendrovėje „Ryanair“ dirbanti skrydžių palydovė Naomi Rotolo, kalbėdama su „SlotsLV“, paaiškino, kad viena paprasta priemonė gali padėti sumažinti tikimybę susirgti po skrydžio, rašė Unilad.
Pasak jos, keleiviai turėtų gerai pagalvoti prieš išjungdami virš galvos esančią oro ventiliacijos angą.
Paaiškino, kodėl nereikėtų išjungti oro kondicionieriaus
Ne paslaptis, kad lėktuvų salonuose neretai būna gana vėsu, o iš ventiliacijos angų sklindantis oras gali pasirodyti itin šaltas. Tačiau, pasak skrydžių palydovės, oro cirkuliacija yra svarbi ne be priežasties.
„Keleiviai visada turėtų naudoti virš galvos esančią ventiliacijos angą, kad aplink juos nuolat cirkuliuotų švelni oro srovė.
Švelnus oro srautas padeda sumažinti mikrobų ir dulkių dalelių koncentraciją jūsų asmeninėje erdvėje. Nors lėktuvuose dažnai būna šalta, keleiviai suserga ne dėl žemos temperatūros, o dėl mikrobų, kurie gali užsilaikyti nejudančiame ore.
Įsitikinimas, kad oro kondicionierius sukelia ligas, yra visiškas mitas. Taip, dėl jo gali išsausėti nosis ir burna, tačiau oro srautas sukuria savotišką oro užtvarą, kuri padeda nukreipti mikrobus tolyn nuo jūsų asmeninės erdvės“, – aiškino N. Rotolo.
Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad ventiliacijos angos naudojimas negarantuoja apsaugos nuo infekcijų. Kvėpavimo takų virusai gali plisti ir per ore esančias daleles, todėl reikšmės turi ir bendra lėktuvo ventiliacijos sistema bei kitos prevencinės priemonės.
Įspėjo dėl nešvarių paviršių
Skrydžių palydovė taip pat pasidalijo trimis higienos patarimais, į kuriuos, jos nuomone, turėtų atsižvelgti kiekvienas lėktuvo keleivis.
Pirmiausia ji patarė vengti tiesioginio kontakto su lėktuvo grindimis. Pasak moters, per dieną jomis vaikšto daugybė keleivių, todėl šie paviršiai gali būti itin nešvarūs.
Ypač svarbu nepamiršti avalynės einant į lėktuvo tualetą.
„Prieš eidami į tualetą būtinai apsiaukite batus. Ten grindys dažnai būna šlapios ir, patikėkite manimi, tai tikrai ne vanduo.
Tai svarbu ir dėl saugumo, nes staiga prasidėjus turbulencijai arba prireikus greitai judėti tikrai nenorėtumėte būti basi.
Taip pat rekomenduočiau nelaikyti savo daiktų ant grindų. Kiek įmanoma dažniau naudokitės virš sėdynių esančiomis bagažo lentynomis“, – patarė ji.
Dar vienas paviršius, į kurį skrydžių palydovė ragino atkreipti ypatingą dėmesį, – priešais keleivį esantis atlenkiamas staliukas.
Anot jos, dezinfekuojamosios servetėlės turėtų būti vienas svarbiausių daiktų, kuriuos keleiviai pasiima į lėktuvą.
„Jeigu turėčiau pasirinkti vieną daiktą, kurio skrydžio metu vengčiau liesti, tai būtų atlenkiamas staliukas.
Nuvalykite jį prieš ką nors ant jo padėdami, net jeigu tai tik jūsų telefonas. Patikėkite, tarp skrydžių šie staliukai valomi ne taip dažnai, kaip norėtumėte“, – tikino N. Rotolo.
Patarė atkreipti dėmesį ir į aprangą
Pasak skrydžių palydovės, kelionės metu svarbu ne tik laikytis higienos, bet ir tinkamai pasirinkti aprangą.
N. Rotolo teigimu, lėktuvo salone oras dažnai būna sausas, todėl keleiviams verta pasirūpinti patogiais, šiltesniais drabužiais.
„Aš visada rengiuosi keliais drabužių sluoksniais ir pasiimu lengvą šaliką arba džemperį su gobtuvu.
Lėktuvo salone oras yra sausas, o mes norime, kad oro kondicionierius liktų įjungtas. Šiluma ir komfortas padeda organizmui lengviau prisitaikyti prie aplinkos“, – aiškino ji.
Moteris taip pat pabrėžė, kad keliaujant svarbu pasirinkti tinkamą avalynę.
„Visada aviu uždarus, patogius batus ir mūviu kojines. Niekada nevaikštau basa ar tik su šlepetėmis – tai svarbu tiek dėl higienos, tiek dėl saugumo“, – pridūrė skrydžių palydovė.
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