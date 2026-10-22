Mirusį itin garsų aktorių jautriai pagerbė kolegos: pamatę negalėjo sulaikyti ašarų

45-erių aktorė J. Stiles 1999 metais pasirodė romantinėje komedijoje „Užsispyrėlės sutramdymas“ („10 Things I Hate About You“), kurioje įkūnijo Kat Stratford. Jos mylimąjį Patricką Veroną vaidino H. Ledgeris, rašė LadBible.
Filmuojantis juostoje abu aktoriai dar buvo paaugliai. J. Stiles anksčiau ne kartą pasakojo apie artimą ryšį, užsimezgusį tarp filmo aktorių, ir šiltus prisiminimus apie darbą su H. Ledgeriu.
„Jis tiesiog įeidavo į kambarį ir jį nušviesdavo. Jis buvo labai malonus ir dosnus man.
Kai esi aktorė, pirmą kartą atliekanti pagrindinį vaidmenį didelės kino studijos filme, labai svarbu jaustis patogiai šalia savo partnerio. Šiuo požiūriu jis buvo nepaprastai supratingas“, – praėjusiais metais portalui „E! News“ pasakojo aktorė.
Jaudinantis pasirodymas sugraudino žiūrovus
Televizijos šou „Dancing with the Stars“ metu buvo surengtas ypatingas vakaras, skirtas artimiems ir svarbiems žmonėms pagerbti. J. Stiles nusprendė savo pasirodymą dedikuoti H. Ledgeriui, kuris 2008 metų sausį mirė būdamas vos 28-erių.
Prieš pasirodymą aktorė ir jos profesionalus šokių partneris Ezra Sosa pabrėžė, kad šiam šokiui ruošėsi itin atsakingai.
„Nemanau, kad kada nors į pasirodymą žiūrėjome su tokiu rūpesčiu, jautrumu ir apgalvotumu kaip šįkart.
Nuo pat pradžių mums abiem buvo nepaprastai svarbu, kad ši duoklė būtų kuriama su didžiausia pagarba, apgalvojant kiekvieną detalę ir glaudžiai bendradarbiaujant su žmonėmis, kuriems Heathas ir jo atminimas yra brangiausi.
Tai nėra bandymas apibrėžti santykius ar papasakoti istoriją, kurios pasakoti neturime teisės. Tai noras pagerbti nuostabų gyvenimo laikotarpį, filmą, pakeitusį daugybės žmonių gyvenimus, ir žmogų, kurio įtaka jaučiama iki šiol“, – teigė jie.
Pasak šokėjų, į pasirodymą buvo įdėta labai daug meilės, o svarbiausias jų tikslas buvo deramai pagerbti velionio aktoriaus atminimą.
Prieš šokį parodytame vaizdo įraše J. Stiles neslėpė jaudulio prisimindama kolegą.
„Iš Heatho labai daug išmokau. Su juo viskas buvo taip paprasta. Turiu tiek daug nuostabių prisiminimų.
Labai norėčiau galėti pakelti telefono ragelį ir pasakyti: „Ei, bičiuli, žmonėms tas filmas iš tiesų labai rūpi. Mes sukūrėme kažką ypatingo.“ Bet negaliu to padaryti“, – jautriai kalbėjo aktorė.
Netikėtai pasirodė ir kiti filmo aktoriai
J. Stiles ir E. Sosa atliko šiuolaikinio šokio pasirodymą pagal Frankie Valli dainą „Can't Take My Eyes Off You“.
Šis kūrinys pasirinktas neatsitiktinai – būtent jį H. Ledgerio įkūnytas Patrickas dainavo Kat vienoje įsimintiniausių filmo scenų.
Tačiau didžiausia staigmena žiūrovų laukė pasirodymo pabaigoje.
Skambant J. Stiles balsui, skaitančiam eilėraštį, kurį jos veikėja deklamavo filme, šokių aikštelėje netikėtai pasirodė ir kiti juostos aktoriai – Josephas Gordonas-Levittas, Larisa Oleynik, Andrew Keeganas, Gabrielle Union ir Susan May Pratt.
Netikėtas susitikimas, praėjus 27 metams nuo filmo pasirodymo, tapo itin jautria akimirka tiek patiems aktoriams, tiek televizijos žiūrovams.
Socialiniuose tinkluose pasipylė emocingi komentarai.
- „Verkiau nesustodama. Taip gražu. Ačiū, Julia ir Ezra. Pasaulis ilgisi Heatho“, – socialiniame tinkle „X“ rašė viena žiūrovė.
- „Tai pats gražiausias ir jautriausias šokis, skirtas Heathui pagerbti. Man labai patiko filmo „10 priežasčių, kodėl tavęs nekenčiu“ aktorių susitikimas“, – teigė kitas žiūrovas.
- „Aš taip pat ilgiuosi Heatho. Nuostabus pasirodymas!“ – rašė dar vienas.
Jautrus pasirodymas sulaukė ir puikių teisėjų įvertinimų. J. Stiles ir E. Sosa už savo šokį pelnė keturis devynetus – iš viso 36 balus.
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