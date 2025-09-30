Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Alo Pacino autobiografijos pristatymas pritraukė aktoriaus talento gerbėjus

2025-09-30 11:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 11:17

Mylimiausias aktorius nuo „Krikštatėvio“ laikų. Nepamirštamas žvilgsnis. Kokie nuostabūs ir įsimintini vaidmenys. Tikra Holivudo legenda. Vienas ryškiausių kino aktorių Alas Pacino’as apibūdinamas įvairiausiais komplimentais. Tačiau iki pripažinimo jam teko nueiti filmo scenarijaus vertą kelią, kurį jis atskleidžia atviroje autobiografijoje.

Alo Pacino autobiografijos pristatymas pritraukė aktoriaus talento gerbėjus (nuotr. Organizatorių)
12

Mylimiausias aktorius nuo „Krikštatėvio" laikų. Nepamirštamas žvilgsnis. Kokie nuostabūs ir įsimintini vaidmenys. Tikra Holivudo legenda. Vienas ryškiausių kino aktorių Alas Pacino'as apibūdinamas įvairiausiais komplimentais. Tačiau iki pripažinimo jam teko nueiti filmo scenarijaus vertą kelią, kurį jis atskleidžia atviroje autobiografijoje.

0

Pirmadienio vakarą kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ buvo pristatyta ką tik Lietuvoje leidyklos „Eugrimas“ išleista ir tarptautinį pripažinimą pelniusi „Al Pacino. Autobiografija“, o aktoriaus talento gerbėjai išvydo legendinį filmą „Moters kvapas“ (1992), už kurį Holivudo legenda įvertinta vieninteliu „Oskaru“. Nominuotas prestižiškiausiam kino apdovanojimui Alas Pacino’as buvo net devynis kartus, tarp jų ir už aktorių išgarsinusį Maiklo Korleonės vaidmenį „Krikštatėvyje“ (1972).

Knygos apie Alą Pacino’ą pristatymas ir klasika tapęs filmas pritraukė TV laidų vedėją Rūtą Mikelkevičiūtę, stilistę Mildą Metlovaitę ir daugybę aktoriaus talento gerbėjų.

Antradienio vakarą KINFO kino klubas „Pamatyk kine“ Vilniuje ir Kaune parodys ir antrąjį vienam mylimiausių Holivudo aktorių dedikuotą filmą „Šuniška popietė“ (1975).

Vadinama viena ryškiausių kino autobiografijų

„Al Pacino. Autobiografija“ jau tapo „New York Times“ bestseleriu, o kritikų įvardijama kaip viena svarbiausių pastarųjų metų kino autobiografijų. Joje Alas Pacino’as pasakoja savo istoriją nuo vaikystės iki šių dienų.

„Geriausias draugas Charlie’is, kadaise nušviesdamas mano būdą, vartodavo matematinį terminą – „pašėlęs kvadratu“. Tik dabar imu suprasti, ką jis turėjo omeny“, – prisipažįsta viena ryškiausių kino asmenybių.

Legendos vaikystė prabėgo Pietų Bronkse, kur linksmas šėliones gatvėse keitė draugų praradimai, o paauglystėje užklupusį nerimą suvaldyti padėjo vaidyba teatre. Knygoje jis prisipažįsta ir apie tai, kad vos neprarado vaidmens filme „Krikštatėvis“ dėl neįtikinamos vaidybos. Laimei, likimas sudėliojo taip, kad Maiklas Korleonė įsirašė į kino istoriją ir visiems laikams pakeitė aktoriaus gyvenimą.

Atsisakė vaidmens „Žvaigždžių karuose“

Knygoje gausu atvirų aktoriaus prisipažinimų, jautrių asmeninio ir netikėtų profesinio gyvenimo detalių. Pavyzdžiui, Alas Pacino’as atsisakė vaidinti Hano Solą „Žvaigždžių karuose“.

„Po „Krikštatėvio“ galėjau rinktis bet kurį vaidmenį. Pasiūlė vaidinti Haną Solo „Žvaigždžių karuose“ („Star Wars“). Perskaitęs scenarijų, padaviau jį draugui Charlie’iui ir pasakiau, kad niekaip nesugebėčiau to suvaidinti. Charlie’is tik gūžtelėjo pečiais ir sutiko – negalintis ir jis. Taigi atsisakiau“, – autobiografijoje pasakoja Alas Pacino’as.

Knygoje aprašomi ne tik pagrindinių aktoriaus („Serpikas“, „Krikštatėvis II“, „Šuniška popietė“ ir kt.) filmavimo aikštelių užkulisiai, tačiau ir nelengvi išbandymai asmeniniame gyvenime. Jis atvirai pasakoja, kad neretai jautėsi netinkamas šlovei, buvo arti bankroto, tačiau visada išliko ištikimas menui. Galbūt todėl neretai jam buvo sunku surasti kompromisą su komercinių filmų režisieriais.

Apie aktorių be grimo ir šviesų

„Sulaukus tam tikro amžiaus dažnai apima keistas jausmas: prisiminimai ima suktis prieš akis neprašomi. Neseniai kilo pagunda sugrįžti į senąjį rajoną, bet galiausiai pagalvojau – ten, kur augau, iš tų laikų nieko nebelikę. Tas pasaulis nebegrįš. Iš to laiko, epochos ir jos formuotos mąstysenos teliko tik šios istorijos. Galbūt būtent dėl to ir parašiau šią knygą. Noriu sugrįžti namo. Šie prisiminimai vis traukia mane atgal – į vietą, kurioje man patiko būti. Žvelgdamas atgal į tą gyvenimą, galvoju, koks buvau laimingas“, – širdį atveria aktorius.

„Al Pacino. Autobiografija“ – tai knyga apie meną, kūrybinę aistrą, ištvermę ir ištikimybę sau. Ji leidžia pažinti Alą Pacino’ą tokį, koks jis yra iš tiesų be grimo ir šviesų – jautrų, kartais trapų, bet kartu ryžtingą ir iki šiol išliekantį viena ryškiausių kino asmenybių.

