Mikalojaus Noviko 84-erių žmona Irena vis dar dirba: išdavė savo ilgaamžiškumo paslaptį

Kalbėdama apie savo jaunatvišką išvaizdą, moteris išskyrė kelis dalykus, padedančius taip atrodyti.
„Pirmiausia, bendravimas su žmonėmis labai daug padeda. Klausau linksmos muzikos, nesureikšminu blogų dalykų, nes jie slegia ir, man atrodo, net trumpina gyvenimą. Visada reikia optimistiškai žiūrėti į viską. Ateina pas mane jauni žmonės, kai kurie 14-15 metų, jau tokie liūdni, juodai apsirengę. Sakau jiems: „Daugiau šypsokis ir nesirenk juodai“, – sakė ji.
Ji papasakojo, kad nepaisant garbaus amžiaus, nevengia susibūrimų, įvairių veiklų, mėgsta paminėti šventes dideliame artimų žmonių rate.
„Visą laiką turiu daug draugų, nelinkusi praleisti susitikimų, gimtadienių, šeimos susibūrimų. Tai man davė pavyzdį – vyro tėvai, mano tėvai – visada švęsdavo gimtadienius, visi draugai ateidavo. Pas mane, pavyzdžiui, į gimtadienį susirenka 20 žmonių, ir man tai visiškai malonu, ir kitiems malonu“, – kalbėjo Irena.
Išvaizdos priežiūra
Pašnekovės nuomone, svarbu save pateikti iš geriausios pusės. Būtent dėl to ji nenumoja ranka į makiažą.
„Dabar yra detalių, kurios leidžia paslėpti neigiamus ar prigimtinius dalykus. Svarbu save rodyti iš geros pusės, o ne apsileisti. Atsikeliu, visada užsidedu makiažą – kremą, pudrą. Man tai yra įprasta.
Labai ypatingų procedūrų nedarau. Aš pati truputį pamasažuoju veidą pirštais, apie akis, kad nebūtų susikaupusių maišelių ar raukšlių. Tai paprasti, nesudėtingi dalykai“, – pasakojo moteris.
Mylimas darbas ir lietuviška muzika
Nors Irenai neužilgo sukaks 85-eri metai, ji vis dar dirba – mokina vaikus ir paauglius vokalo. Anot jos, tai skatina domėtis muzika, naujovėmis, šiuolaikiškais stiliais.
„Aš asmeniškai labai domiuosi, kokia dabar muzika, nes dirbu su dainininkais ir dar moku dainuoti. Stebiu, kokia dabar stilistika, kokie rimti stiliai, kad mano mokiniai nedainuotų senoviška maniera. Prieš daug metų Lietuvoje visi dainavo praktiškai kaip estrada ar operistai, kitaip formuodami garsą. Dabar turiu prieigą prie interneto ir gerų pavyzdžių – atsirenku gerus ir blogus, nes net ir blogos pamokos yra naudingos“, – dalijosi mintimis ji.
Prakalbus apie blogas pamokas, moteris neslėpė, kad kai kurie Lietuvos atlikėjai taip pat turėtų pasitempti. Ji prisiminė „Eurovizijos“ dainų konkurse Lietuvai atstovavusią grupę „Katarsis“.
„Lietuvių kalboje vienintelis dalykas, kad žodžiai ir muzika dažnai nesutampa su kirčiais pagal frazę. Pavyzdžiui, frazė tampa pagrindiniu atramos tašku, o kai kurie žodžiai tampa nereikšmingi – to kūrėjai nepaiso.
Dabartiniai kūrėjai ne viską moka, nors galvoja, kad viską išmano. Manau, kad visose srityse reikia turėti mokslo žinių ir įgūdžių. Pavyzdžiui, aš sugebėjau motyvą kartoti 20–30 kartų, kaip mūsų „Eurovizijos“ dalyvis, o kai kurie kartoja tą patį 30 kartų – tai, mano nuomone, yra didelis neraštingumas“, – dėstė vokalo mokytoja.
Vyro atminimas
Irena prisiminė ir savo vyro kūrybą.
„Sukurti tiek kūrinių – tai tikras talentas. Aš baigiau mokslus, bet kurti tiek dainų negaliu ir niekada nesukursiu – tai prigimtinis talentas“, – sakė ji.
I. Novikienė prisiminė jį ir buityje. Pasak pašnekovės, Mikalojus ūkiškas nebuvo, bet tai gražiai gyventi netrukdė.
„Gyvenime jis buvo netechniškas, neūkiškas, nemokėjo net elektros taisyti. Mano sūnus, nors irgi muzikantas, viską moka. Tai rodo prigimtinius duomenis. Bet jis niekada nedalindavo pastabų, toleravo mane tokia, kokia esu, nes aš sugebu kažką padaryti, o jis – ne“, – prisiminė moteris.
Dabar, garsiam kompozitoriui iškeliavus anapilin, jo buvimą primena ypatingi daiktai. Kaip papasakojo Irena, jis buvo kolekcionierius.
„Jis labai mėgo kolekcionuoti viską, ypač knygas. Tais laikais buvo sunku gauti knygų – rinkiniai būdavo išleidžiami, galima buvo prenumeruoti. Dabar namuose turime pilnas lentynas tų knygų. Be to, jis buvo pašto ženklų rinkėjas. Turėjo didžiulę kolekciją, priklausė draugijai, ir dabar mes turime didžiules kolekcijas, kurias jis paliko. Jam labai patiko kolekcionuoti įvairius dalykus. Tie daiktai mena jį“, – kalbėjo ji.
Moteris atsivėrė ir apie savijautą netekus ilgamečio gyvenimo partnerio.
„Gerai bent jau tiek, kad nesapnuoju. Turiu savo darbą ir užsiimu juo. Žinoma, būna liūdnų minčių, norisi apsiverkti. Tada peržiūriu mūsų nuotraukas. Mes tiek metų kartu pragyvenome, ir gyvenime nėra taip, kad viskas būtų tik teigiama“, – dalijosi Irena.
Darnios santuokos paslaptys
Santuokoje su M. Noviku ji buvo 60 metų. Kalbėdama apie ilgametės ir darnios santuokos paslaptis, moteris išskiria kelis svarbius dalykus.
„Paslaptis yra diplomatija. Jeigu vyras nesugeba, tada moteris turi būti diplomatiška. Reikia ir pasirūpinti savimi – pasipuošti, susitvarkyti, neatrodyti apsileidus. Jei vienam neišeina, reikia galvoti, kaip gyventi draugiškai.
Man atrodo, paprasčiausia yra mylėti vienas kitą. Svarbiausia sugebėti kartu gyvenant nedaryti intrigų dėl smulkmenų, kaip kiti padaro nesąmones ir tuoj skiriasi. Paprasčiausiai nekreipti dėmesio. Pavyzdžiui, mes susipykdavome dėl kažko, bet aš užmiršdavau po pusvalandžio, o jis ilgiau pykdavo. Stengiausi laviruoti, kad gyventume draugiškai, o ne tik dėl konflikto“, – teigė Irena.
