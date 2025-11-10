 
84-erių legendinė Martha Stewart stebina jaunatviškumu: atskleidė, ką ji valgo

2025-11-10 12:55
2025-11-10 12:55

Legendinė verslininkė, televizijos žvaigždė ir stiliaus ikona Martha Stewart įrodo, kad amžius – tik skaičius. Tapusi pirmąja „Sports Illustrated“ viršelį papuošusia aštuoniasdešimtmete moterimi, Martha stebina ne tik išvaizda, bet ir energija, kurią, kaip pati sako, gauna iš apgalvotos mitybos.

Martha Stewart (nuotr. SCANPIX)
10

0

M. Stewart kruopščiai renkasi, ką valgo, o jos kasdieniai įpročiai gali būti įkvėpimas kiekvienam, siekiančiam gyventi sveikiau. Štai šeši produktai, kurie nuolat atsiduria Marthos lėkštėje.

1. Žaliosios sultys – rytinis energijos užtaisas

„Kiekvieną rytą įkraunu savo baterijas šiuo gėrimu – neišeinu iš namų be jo“, – sako M. Stewart. Ji jau daugelį metų tobulina savo žaliojo kokteilio receptą, kuris ne tik sveikas, bet ir skanus. Joje – kriaušė, salieras, agurkai, petražolės, imbieras ir apelsinas. Martha sako, kad šį mišinį galima lengvai pritaikyti pagal turimus produktus.

2. Alyvuogių aliejus – nepakeičiamas virtuvės ingredientas

M. Stewart virtuvėje alyvuogių aliejus turi garbingą vietą – netgi atskirą spintelę skirtingiems jo tipams. Ji jį naudoja tiek kepimui, tiek kaip prieskonį patiekalų pabaigoje.  Ypatingai mėgsta juo gardinti salotų užpilus. Pasak Marthos, aukščiausios kokybės alyvuogių aliejus – tai širdžiai palankus, augalinės kilmės riebalų šaltinis, kuris tinka beveik prie visko.

3. Lašiša – baltymų ir omega-3 šaltinis

Baltymai – būtina subalansuotos mitybos dalis, o Martha dažnai renkasi liesą žuvį vietoje mėsos. Ji pabrėžia, kad „natūrali, tvariai sužvejota žuvis yra ne tik skani, bet ir kupina maistingų medžiagų.“ Kepta lašiša keptuvėje – vienas jos mėgstamiausių patiekalų: greita vakarienei, tinkama ir svečiams.

4. Kiaušiniai – kasdienis klasikinis pasirinkimas

Marthos ūkyje visada pilna šviežiai padėtų kiaušinių. Ji juos naudoja įvairiais būdais – nuo garintų kiaušinių iki prancūziško stiliaus plaktų kiaušinių, omletų. M. Stewart sako, kad kasdien suvalgo vieną ar du kiaušinius, vertindama juos kaip puikų baltymų ir maistinių medžiagų šaltinį.

5. Daržovės – pagrindas jos mityboje

Nenuostabu, kad šviežios daržovės yra Marthos mitybos kertinis akmuo. Ji visada renkasi sezoninius produktus: pavasarį – smidrus ir žirnelius, rudenį – lapinius kopūstus, burokėlius ar ropeles. Pasak Marthos, įvairovė lėkštėje – sveikos mitybos paslaptis.

6. Tuno salotos – lengvi, bet sotūs pietūs

Lengvesniems pietums Martha renkasi tuno salotas. Ji jas ruošia iš itališko tuno alyvuogių aliejuje, deda salierų, traškų obuolį, pusę askaloninio česnako, citrinos sulčių, šiek tiek majonezo, druskos ir pipirų. Šis patiekalas – ne tik skanus, bet ir puikiai atspindi Viduržemio jūros dietos principus, kurie, kaip rodo tyrimai, mažina širdies ir medžiagų apykaitos ligų bei vėžio riziką.

