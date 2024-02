82-ejų Martha Stewart prabilo apie veido užpildus: „Nenoriu atrodyti savo amžiaus“

Neseniai pasirodžiusioje savo tinklalaidės „The Martha Stewart Podcast“ sezono premjeroje Martha užsiminė apie visuomenės apsėdimą jos išvaizda.

Kalbėdama su savo kosmetologu-dermatologu, daktaru Danu Belkinu, kuris pasirodė kaip svečias, milijardierė pasidalijo keliomis mintimis apie senėjimą ir net užsiminė apie botokso, užpildų ir odos stangrinimo procedūras.

„Visi taip domisi, kai pamato internete paskelbtą mano asmenukę. Sulaukiu tiek daug komentarų yra apie mano veido pakėlimą, kas ir kada man jį atliko, kiek retušavimo yra nuotraukose“, – neslėpė ji.

Pasak daktaro D. Belkino, žvaigždės jaunatviško švytėjimo paslaptis – įvairių procedūrų derinys, įskaitant skruostų užpildus, raumenis atpalaiduojančias injekcijas į žandikaulį ir kaklą bei kelių odos patempimo aparatų naudojimą.

„Mes atlikome nedidelį ultragarsinį odos patempimą, bet jau gana senokai“, – paaiškino daktaras D. Belkinas po to, kai M. Stewart prisipažino neprisimenanti, kas tiksliai jai buvo atlikta per daugelį metų.

Martha jau anksčiau yra minėjusi, kad jos jaunatviškos išvaizdos paslaptis yra dukart per metus daktaro D. Belkino atliekami užpildai, lazeriai, mikrosrovių procedūros, taip pat įprastos veido procedūros.

Vis dėlto M. Stewart nepasikliauja vien profesionalais, kad atrodytų gerai. Ji pridūrė, kad taip pat yra žmogus, kuris atkreipia dėmesį į tai, ką valgo ir rūpinasi, kad pagrindinis prioritetas būtų mankšta.

„Apie amžių daug negalvoju, bet visai nenoriu atrodyti savo amžiaus. Todėl tikrai daug dirbu“, – neslėpė ji.

Be to, nors M.Stewart visada atvirai kalbėjo apie tai, kad šen bei ten jai atliekamos minimaliai invazinės procedūros, ji neigė, kad 2022 m. jai buvo atlikta plastinė operacija.

„Niekada nesu pasidariusi jokios plastinės operacijos, – sakė ji laikraščiui „New York Times“.

Primename, kad praėjusiais metais legendinė laidų vedėja įėjo į istoriją tapdama vyriausia moterimi, papuošusia žurnalo „Sports Illustrated“ viršelį.

Fotosesijoje garsi verslininkė pozavo vilkėdama baltą maudymosi kostiumėlį, ryškų apdangalą, demonstravo išpuoselėtus šviesius plaukus.

Martha Stewart is continuing to make her mark -- this time on the cover of the 2023 SI Swimsuit issue!https://t.co/WqY9v7EwQR