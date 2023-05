Bikinį vilkinti 81-erių Marta Stiuart papuošė žurnalo viršelį: tapo vyriausia tai padariusia moterimi

Visame pasaulyje žinoma moteris, daugybę metų rengusi laidas apie namų ūkio patarimus, pademonstravo savo nesenstantį grožį, įsiamžinusi ant žurnalo viršelio, rašo portalas „Daily Star“.

Fotosesijoje garsi verslininkė pozavo vilkėdama baltą maudymosi kostiumėlį, ryškų apdangalą, demonstravo išpuoselėtus šviesius plaukus.

Martha Stewart is continuing to make her mark -- this time on the cover of the 2023 SI Swimsuit issue!https://t.co/WqY9v7EwQR