22-ejų turtuolės pažintis su vyru baigėsi tragiškai: merginos kūnas rastas paslėptas viešbučio lifte

Annos Reed (22 m.) gyvenimas buvo daug žadantis – mergina iš Harrogate’o buvo laikoma šeimos verslo paveldėtoja: lenktyninių žirgų veisimo ir treniravimo veikla vertinama daugybe milijonų.

2019 metais britė nusprendė pasidaryti metų trukmės atostogas po universiteto baigimo ir išvyko į kelionę po pasaulį, lankėsi įvairiose šalyse, o viešnagės Tailande metu susipažino su vokiečiu Marcu Schätzle (32 m.).

Būtent šis vyras dabar kaltinamas merginos nužudymu viešbutyje Šveicarijoje 2019-ųjų balandį. Jis įtariamas ne tik suplanuotu žmogaus nužudymu, bet ir vagyste, sukčiavimu bei veikla, susijusia su narkotikais.

Tyrimo metu nustatyta, kad po pažinties Tailande pora leidosi į tolesnes keliones bei lankėsi Vietname, Singapūre ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose, o galiausiai atvyko į Šveicariją bei apsistojo Lugano miesto apylinkėse, prie Maggiore ežero esančiame viešbutyje „La Palma Au Lac“ viešbutyje.

Būtent jo kambaryje ir rasta negyva Anna Reed. Ją aptiko medikai, kurie buvo iškviesti į viešbutį po to, kai to paprašė Marcas Schätzle, registratūros budėtojui pranešęs apie prastai pasijutusią kelionių partnerę.

Vyras teisinosi, kad sekso metu mergina paprašė jo užspausti kaklą taip norėdama aštresnių pojūčių.

Deja, įrodymai liudija ką kita. Vonioje ant grindų rastos merginos mirties priežastis išties buvo uždusimas, tačiau ant jos kūno rasta nubrozdinimų ir įbrėžimų. Be to, teismui liudijęs viešbučio darbotojas teigia girdėjęs iš viešbučio kambario dūžtančio stiklo garsus, verksmą bei žodžius: „tu mane žudai, ar tu juokauji“.

„Norėjau užeiti vidun, bet pamaniau, kad tai pernelyg pavojinga“, – sakė liudininkas.

Netrukus po to Marcas Schätzle nusileido į vestibiulį ir pranešė apie sunegalavusią merginą.

Apie triukšmą ir riksmus lemtingą vakarą liudijo ir keli viešbučio svečiai, jame apsistoję tuo metu.

Lugano teismui taip pat pateikti duomenys apie Annos Reed išlaidas kelionės metu – iki susitikimo su vyru ji išleisdavo apie 3000 svarų sterlingų per mėnesį, o tada sumos gerokai padidėjo. Teigiama, kad vyras gerokai įsiskolino už brangius gėrimus, narkotikus ir dizainerių kurtus rūbus ir bandė pavogti britės banko kortelę.

Ji buvo rasta paslėpta viešbučio lifte praėjus mėnesiui po savininkės mirties.

Anksčiau apsaugininku dirbęs, dviejų vaikų tėvas Marcas Schätzle neigia žudęs merginą.

„Apvyniojau jos kaklą rakšluoščiu, pradėjau ją bučiuoti, tačiau ji norėjo daugiau ir prašė smaugti ją“, – gynėsi vyras.

