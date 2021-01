Urbono tikslą tapti krepšininku nunešė uraganas: „Amerika iki šiol siejasi su neišsipildžiusia svajone“

Tiesa, šis išbandymas paskatino sau kelti vis naujus iššūkius – šiuo metu tinklaraštininkas įgyvendina „Rimi“ mestą iššūkį „Čia pigu“ ir bando įrodyti, jog Amerikos dvasią pajusti visai šeimai su tradiciniais „Mac and cheese“ makaronais kainuoja vos 5 eurus.

Svajonių šalis taip ir liko neaplankyta

Nors tris vaikus auginantys Urbonai yra pabuvoję dešimtyse užsienio šalių, skaudžius prisiminimus kelianti Amerika ir kelionė po ją vis nukeliama. „Viskas dėl skaudžių prisiminimų. Turėjau studijuoti Naujojo Orleano koledže, ten žaisti krepšinį ir gal net siekti karjeros NBA. Svajojau, kad visas mano gyvenimas pasisuks į Ameriką, bet metai prieš mano išvyką atslinko Katrina ir visą miestą paliko po vandeniu – mano išsvajotas koledžas buvo uždarytas. Dužo ilgai brandintos svajonės ir teko nuspręsti, ką noriu veikti toliau. Aišku, krito ir motyvacija, po to sekė begalės traumų, kurios visą mano krepšininko karjerą pavertė niekais. Nuo to laiko praėjo jau 15 metų, susikūriau kitokią karjerą, bet Amerika iki šiol liko skaudi tema“, – prisipažįsta S. Urbonas.

Tiesa, nors traumos ir nebeleidžia stumdytis krepšinio aikštelėje, jas stebėti iš tribūnos – vis dar Simono aistra: „Svajoju gyvai pamatyti Los Andželo „Lakers“ varžybas ir jose žaidžiantį Lebroną Džeimsą. Turbūt nuo šio tikslo pradėčiau planuoti savo kelionę po Ameriką. Ši šalis labai įvairiapusė, mišri ir daugiakultūrė, tad norėčiau automobiliu nuvažiuoti nuo vieno jos galo iki kito ir pamatyti visas Amerikos puses, išskanauti begalę pakelės užeigų ir restoranų. Netikiu, kad tam užtektų savaitės ar dviejų, tad jei tektų ten nuskristi, pabūčiau šiek tiek ilgiau.“

Simoną su Jungtinėmis Valstijomis sieja ir močiutė, nuo vaikystės iš svajonių šalies siuntusi jam išskirtinius daiktus. „Atsimenu, kaip močiutė man siųsdavo kedus, dviračius – tokius dalykus, kurių Lietuvoje negalėjai taip lengvai gauti. Jos siuntiniai mano vaikystę pripildė nuoširdžiausio džiaugsmo, dėl to Amerika nuo pat mažumės man atrodė svajonių šalis“, – prisipažįsta komunikacijos specialistas.

Maistas – būdas keliauti po skirtingas šalis

Nors Amerikoje iki šiol nesilankė, Simonas prisipažįsta namuose bandęs gaminti kone visus šiai kultūrai artimus patiekalus, o kai norisi kažko paprasto, greito ir nesudėtingo – renkasi „Mac and cheese“ makaronus. „Nors šiam receptui reikia skirti laiko, skonis atperka visas pastangas. Tiesa, kadangi aš nemėgstu apkepusio sūrio, apkepimo procesą esu išėmęs iš savo recepto ir jis man žymiai skanesnis. Puikiai jį vertina ir mano šeima, o dukra sakė, kad „dieviškai skanu“, tad ja tikrai tikiu“, – juokiasi eksperimentuoti virtuvėje nebijantis S. Urbonas.

Makaronus trys Urbonų vaikai beprotiškai mėgsta, kaip ir blynus: „Nors aš nesu makaronų specialistas ir mano vaikai jų dažnai negauna, „Mac and cheese“ jiems reiškia tikrą pasilepinimą. Šis receptas toks šiltas, kaip miegančios meškutės apkabinimas – puikiai tinkantis giliai žiemai. Be to, jam nereikia jokių neįprastų produktų – visus juos tikrai rasite savo šaldytuve“.

Įgyvendindamas „Rimi“ mestus „Čia pigu“ iššūkius S. Urbonas stengiasi už kuo mažesnę kainą pagaminti gardų patiekalą penkių asmenų šeimai. Šį kartą jis tilpo į vos 5 eurus. „Taigi, šis receptas ir pigus, ir sotus, ir patiks net išrankiausiam skoniui. Kai negalime keliauti fiziškai, keliaukime bent virtuvėje“, – kviečia super tėtis.

Simono Urbono receptas

Jums reikės:

400 gramų Macaroni makaronų

1 litro pieno (geriau riebesnio)

200 gramų Cheddar ar kokio kito sūrio

130 gramų sviesto

Žiupsnelio druskos ir pipirų

Žiupsnelio žalumynų

Kaip pagaminti:

Dideliame puode pakaitiname pieną, kol užvirs. Tuomet sudedame makaronus ir verdame tol, kol ims minkštėti. Išvirus makaronams, puodą nukeliame nuo ugnies ir sudedame sviestą, prieskonius, supilame tarkuotą sūrį. Viską maišome, kol sviestas, sūris, pienas ir makaronai taps tiršta, vientisai tįstančia visuma. Pasmulkiname ir pagražiname ją šviežiomis žolelėmis.