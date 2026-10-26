105-erių sulaukusi moteris atskleidė ilgaamžiškumo paslaptį: štai ką valgo

Spalio 10-ąją 105-ąjį gimtadienį minėjusi H. Sophis interviu leidiniui „Akron Beacon Journal“ juokavo, kad viena pagrindinių jos ilgaamžiškumo paslapčių – sveikas gyvenimo būdas. Vis dėlto moteris įsitikinusi, kad sulaukti tokio garbingo amžiaus jai padėjo ir daugiau veiksnių, rašė People.
Atskleidė ilgaamžiškumo paslaptis
Pasak H. Sophis, prie jos ilgaamžiškumo galėjo prisidėti geri genai, nuolatinis fizinis aktyvumas ir Viduržemio jūros regiono mityba, kurios ji laikosi dėl savo graikiškų šaknų.
Moteris prisiminė, kad vaikystėje jos mama dažnai gamindavo tradicinius graikiškus patiekalus. Ant šeimos stalo netrūkdavo musakos – patiekalo iš daržovių ir mėsos, taip pat fasolakijos – tradicinio graikiško patiekalo iš šviežių šparaginių pupelių.
Šeimoje taip pat buvo mėgstamas pastitsio – makaronų apkepas su mėsa ir padažu.
„Viskas buvo gaminama nuo nulio“, – vaikystės prisiminimais dalijosi ilgaamžė.
Klivlando klinikos duomenimis, Viduržemio jūros regiono mityboje daugiausia dėmesio skiriama augaliniams produktams ir sveikiesiems riebalams.
Šios mitybos besilaikantys žmonės dažnai valgo daržoves, vaisius, pupeles, lęšius, viso grūdo produktus, žuvį, natūralų sūrį ir jogurtą, o raudonos mėsos vartojimą riboja.
Tačiau tinkama mityba – tik viena iš H. Sophis įvardytų ilgaamžiškumo paslapčių.
Visą gyvenimą išliko fiziškai aktyvi
105 metų sulaukusi amerikietė pasakojo, kad sportas ją lydėjo nuo pat jaunystės.
Mokydamasi vidurinėje mokykloje ji žaidė krepšinį ir tinklinį, o vėliau šias sporto šakas tęsė Akrono universitete. Ten moteris taip pat pradėjo žaisti tenisą.
Vis dėlto 1940 metais, mirus vos 17 metų sulaukusiai jos seseriai Ameliai, H. Sophis nutraukė studijas ir pradėjo dirbti.
Antrojo pasaulinio karo metais ji įsidarbino JAV padangų gamybos bendrovėje „B. F. Goodrich“. Prisimindama šį gyvenimo etapą, moteris juokavo, kad karo metais dirbo „vyrišką darbą“, mat visas jos darbas vyko gamykloje.
Vėliau H. Sophis pradėjo dirbti tos pačios bendrovės biure, tačiau aktyvaus gyvenimo būdo neatsisakė. Ji pamėgo golfą ir net tapo viena ryškiausių bendrovės moterų golfo komandos žaidėjų. Kaip rašo „Akron Beacon Journal“, moteris yra laimėjusi ne vieną turnyrą.
Humoro jausmo neprarado ir sulaukusi 105-erių
Vis dėlto H. Sophis įsitikinusi, kad ilgaamžiškumą lemia ne tik sveika mityba ir fizinis aktyvumas. Paklausta, ar prie ilgo gyvenimo galėjo prisidėti jos humoro jausmas, moteris atsakė, kad „tikriausiai taip“.
Nors amerikietė niekada nebuvo ištekėjusi ir nesusilaukė vaikų, ji džiaugiasi artimų draugų būriu.
Pasak ilgaamžės, bičiuliai nuolat įtraukia ją į įvairias veiklas, todėl gyvenime netrūksta bendravimo ir smagių akimirkų.
Artėjant 105-ajam gimtadieniui, H. Sophis nestokojo geros nuotaikos ir pokalbio metu ne kartą prajuokino pašnekovus. Moteris net pajuokavo švenčianti savo „platininį jubiliejų“.
Paklausta, kaip jaučiasi sulaukusi 105 metų, amerikietė tikino su savo amžiumi jau susitaikiusi.
„Aš su tuo susitaikiau. Tiesą sakant, jaučiuosi puikiai. Jaučiuosi tikrai labai gerai. Dabar jaučiuosi geriau nei tada, kai man buvo šešiolika“, – juokdamasi sakė H. Sophis.
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