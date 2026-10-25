Šio Italijos kaimo gyventojai gyvena neįprastai ilgai: mokslininkai aiškinasi priežastis

Tyrimą atliko Ilinojaus universiteto Čikagoje mokslininkai. Jis parodė, kad Bolotanos moterys pagal tikėtiną gyvenimo trukmę sulaukus 70 metų ir tikimybę sulaukti 100 metų nusileidžia tik Honkongui.
„Beveik visame pasaulyje moterys gyvena ilgiau nei vyrai, tačiau Sardinijoje taip nebuvo. Tai viena iš priežasčių, kodėl ši vieta tokia neįprasta. Manome, kad čia gyvena vienos ilgiausiai pasaulyje gyvenančių moterų, jei ne pačios ilgiausiai gyvenančios“, – teigė mokslininkas.
Ekspertai išanalizavo maždaug 2300 Bolotanos gyventojų demografinius duomenis ir ištyrė 1900–1925 metais kaime gimusių žmonių istoriją. Iš 3060 šios grupės žmonių tyrėjai nustatė mažiausiai 38 ilgaamžius, sulaukusius 100 metų ar daugiau.
Mokslininkus nustebino moterų amžiaus rodikliai
Ypač įspūdingi moterų rodikliai. Iš tų, kurios sulaukia 70 metų, beveik 14 proc. pasiekia 100 metų amžių. Palyginimui, Italijoje šis rodiklis siekia apie 3,5 proc., o Jungtinėse Valstijose – maždaug 3,6 proc. Tikėtina Bolotanoje gyvenančių 70-mečių moterų gyvenimo trukmė siekia maždaug 91 metus.
„Bolotana yra unikali tuo, kad turi neįtikėtinai išsamią istorinių duomenų bazę, leidžiančią tiksliai nustatyti žmonių gimimo ir mirties datas“, – sakė daktaras Olshansky.
Tyrėjai kol kas negali vienareikšmiškai paaiškinti vietos gyventojų ilgaamžiškumo fenomeno. Tarp galimų priežasčių minimi mitybos įpročiai, kasdienis fizinis aktyvumas, genetinės ypatybės ir stiprūs socialiniai ryšiai. Kaimo gyventojai gyvena kalnuotoje vietovėje su stačiomis gatvėmis, o didžioji dalis maisto užauginama vietoje. Tarp vietos produktų – ir naudingųjų riebalų gausus alyvuogių aliejus.
Šeimos taip pat gyvena arti viena kitos, todėl sumažėja socialinės izoliacijos tikimybė.
„Čia yra glaudi bendruomenė, kurioje žmonės rūpinasi vieni kitais. Jie daugiausia vaikšto pėsčiomis, o ne važinėja transportu. Jei galėsime nustatyti, kokios savybės lemia tokį ilgaamžiškumą, ir padėti žmonėms jas perimti, visas pasaulis galės pasinaudoti supratimu apie vertybes, kurių laikosi tokios bendruomenės“, – pažymėjo Olshansky.
Leidinys paaiškino, kad terminas „mėlynoji zona“ atsirado būtent dėl Sardinijos tyrimų. 2004 metais mokslininkai žemėlapyje mėlynais apskritimais žymėjo gyvenvietes, kuriose buvo ypač daug žmonių, sulaukiančių 100 metų. Vėliau prie žinomų „mėlynųjų zonų“ buvo priskirta ir Okinava Japonijoje bei Nikojos pusiasalis Kosta Rikoje.
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