Lietuvos senjorams – svarbi žinia: perduokite giminaičiams

Nemokamas psichologinės gerovės paslaugas taip pat teikia savivaldybių visuomenės sveikatos biurai – senjorai gali rinktis individualias konsultacijas ar grupinius užsiėmimus.
Senjorams siūlomos nemokamos paslaugos
Higienos instituto pateikiami duomenys rodo, kad vyresnio amžiaus žmonių psichikos sveikatai būtina skirti daugiau dėmesio, todėl specialistai ragina nebijoti kreiptis pagalbos.
„Spalio 1-ąją paminėta Tarptautinė vyresnio amžiaus žmonių diena.
Šią dieną atkreipiame dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių psichikos sveikatą ir pagalbos galimybes – nes pagalba yra prieinama ir ja galima pasinaudoti.
Vyresnio amžiaus žmonėms Lietuvoje veikia Socialinio recepto iniciatyva – galimybė nemokamai įsitraukti į kultūros, sveikatingumo ar mokymosi veiklas, stiprinti socialinius ryšius ir mažinti vienišumą. https://pagalbasau.lt/socialinis-receptas/
Taip pat savivaldybių visuomenės sveikatos biurai teikia nemokamas psichologinės gerovės paslaugas – individualias konsultacijas ar grupinius užsiėmimus.
Higienos instituto 2025 m. duomenimis, daugiausia psichikos ir elgesio sutrikimų nustatyta 65 metų ir vyresniems asmenims – 76 proc. moterims ir 24 proc. vyrams.
Vyresnio amžiaus žmonių psichikos sveikatos kontekste svarbu atkreipti dėmesį ir į savižudybių riziką. 2025 m. 65 metų ir vyresnių gyventojų savižudybių rodiklis buvo didžiausias tarp visų amžiaus grupių – 27,78 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Jei neramu dėl savo ar artimojo savijautos – nelikite vieni. Pagalba yra prieinama ir pirmas žingsnis gali būti pokalbis arba kreipimasis į specialistus“, – rašoma įraše.
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