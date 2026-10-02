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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Lietuvos senjorams – svarbi žinia: perduokite giminaičiams

2026-10-02 18:10 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-02 18:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Higienos institutas socialiniame tinkle „Facebook“ atkreipia dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių psichikos sveikatą ir primena apie Lietuvoje prieinamas pagalbos galimybes. Senjorams siūlomos nemokamos veiklos, kurios gali padėti stiprinti socialinius ryšius, mažinti vienišumą ir gerinti emocinę savijautą.

Senjorai (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (5)

Higienos institutas socialiniame tinkle „Facebook“ atkreipia dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių psichikos sveikatą ir primena apie Lietuvoje prieinamas pagalbos galimybes. Senjorams siūlomos nemokamos veiklos, kurios gali padėti stiprinti socialinius ryšius, mažinti vienišumą ir gerinti emocinę savijautą.

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Nemokamas psichologinės gerovės paslaugas taip pat teikia savivaldybių visuomenės sveikatos biurai – senjorai gali rinktis individualias konsultacijas ar grupinius užsiėmimus.

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FOTOGALERIJA. Senyvo amžiaus žmonės

Senjorams siūlomos nemokamos paslaugos

Higienos instituto pateikiami duomenys rodo, kad vyresnio amžiaus žmonių psichikos sveikatai būtina skirti daugiau dėmesio, todėl specialistai ragina nebijoti kreiptis pagalbos.

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„Spalio 1-ąją paminėta Tarptautinė vyresnio amžiaus žmonių diena.

Šią dieną atkreipiame dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių psichikos sveikatą ir pagalbos galimybes – nes pagalba yra prieinama ir ja galima pasinaudoti.

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Vyresnio amžiaus žmonėms Lietuvoje veikia Socialinio recepto iniciatyva – galimybė nemokamai įsitraukti į kultūros, sveikatingumo ar mokymosi veiklas, stiprinti socialinius ryšius ir mažinti vienišumą. https://pagalbasau.lt/socialinis-receptas/

Taip pat savivaldybių visuomenės sveikatos biurai teikia nemokamas psichologinės gerovės paslaugas – individualias konsultacijas ar grupinius užsiėmimus.

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Higienos instituto 2025 m. duomenimis, daugiausia psichikos ir elgesio sutrikimų nustatyta 65 metų ir vyresniems asmenims – 76 proc. moterims ir 24 proc. vyrams.

Vyresnio amžiaus žmonių psichikos sveikatos kontekste svarbu atkreipti dėmesį ir į savižudybių riziką. 2025 m. 65 metų ir vyresnių gyventojų savižudybių rodiklis buvo didžiausias tarp visų amžiaus grupių – 27,78 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Jei neramu dėl savo ar artimojo savijautos – nelikite vieni. Pagalba yra prieinama ir pirmas žingsnis gali būti pokalbis arba kreipimasis į specialistus“, – rašoma įraše.

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