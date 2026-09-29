Tūkstančiai lietuvių šia paslauga galės pasinaudoti nemokamai: nepraleiskite progos

Lietuvos zoologijos sodas siekia ne tik paskatinti senjorus apsilankyti, bet ir įtraukti juos į zoologijos sodo bendruomenę. Ramus pasivaikščiojimas gryname ore, pažintis su retais ir nykstančiais Lietuvos bei pasaulio gyvūnais, galimybė daugiau sužinoti apie jų gyvenimą ir išsaugojimą – tai būdas turiningai praleisti laiką, susitikti, pabendrauti ir atrasti ką nors naujo.
Spalio 1 ir 2 dienomis senjorai kviečiami dalyvauti gyvūnų pristatymuose, kurių metu gyvūnų prižiūrėtojai ir specialistai pasakoja apie skirtingas rūšis, jų elgseną, biologiją, gyvenimą zoologijos sode bei apsaugą gamtoje. Gyvūnų pristatymų grafikas skelbiamas Lietuvos zoologijos sodo internetinėje svetainėje: https://www.zoosodas.lt/renginiai/gyvunu-pristatymu-grafikas/.
Nemokami apsilankymai zoologijos sode
Senjorams, planuojantiems spalio 1–2 dienomis Lietuvos zoologijos sode apsilankyti nemokamai, tereikia atvykus kasose pateikti pensijos gavėjo pažymėjimą ir pasiimti nemokamą įėjimo bilietą.
Šaltasis sezonas zoologijos sode turi savų privalumų – vėstant orams galima stebėti gyvūnų išvaizdos ir elgsenos pokyčius, dalis jų užsiaugina tankesnį, žemesnei temperatūrai pritaikytą kailį.
Šiltesnio klimato rūšims įrengtos vidaus erdvės, kuriose gyvūnus galima stebėti pro didelius stiklus. Lietuvos zoologijos sode galima susipažinti su daugybe skirtingų rūšių – čia gyvena raganosiai, žirafos, zebrai, stumbrai, lamos, kupranugariai, gepardai, liūtai, apuokai, ereliai ir daugelis kitų gyvūnų. Šiemet gyvūnų gretas papildė ir naujakuriai – didžiosios kapibaros, baltosios pelėdos, himalajiniai tarai, juodauodegiai preriniai šuniukai, senegaliniai galagai bei kiti.
Šilumos pasiilgę lankytojai gali užsukti į egzotariumą, kuriame visus metus vyrauja vasariška temperatūra – čia galima pamatyti dvipirštį tinginį, rutulinius šarvuočius, perukines tamarinas, surikatas, vėžlius ir kitus gyvūnus. Vėsesnis metų laikas tinkamas ir ramiam pasivaikščiojimui gryname ore, senų ąžuolų apsuptyje.
Primename, kad spalio 1-ąją Lietuvos zoologijos sode prasideda žiemos sezonas, kurio metu taikomos mažesnės bilietų kainos. Nuo spalio 1 d. suaugusiojo bilietas kainuoja 10 Eur, o vaikams nuo 3 iki 18 metų, studentams ir pensinio amžiaus lankytojams – 5 Eur. Daugiau informacijos: www.zoosodas.lt/kainos.
Trumpėjant šviesiajam paros metui, trumpėja ir Lietuvos zoologijos sodo darbo laikas. Nuo spalio 1 d. zoologijos sodas kasdien dirbs nuo 10.00 iki 18.00 val., pirmadieniais – nuo 11.00 val. Vidinės ekspozicijos lankytojų lauks iki 17.30 val. Lietuvos zoologijos sodas lankytojų laukia visus metus, kiekvieną dieną, taip pat ir per šventes.
Lietuvos zoologijos sodas – ilgiausiai veikiantis, didžiausias ir vienintelis valstybinis zoologijos sodas šalyje bei vienintelis visateisis Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijos (angl. EAZA) narys. Šiuo metu jame gyvena daugiau nei 2,6 tūkst. gyvūnų, atstovaujančių apie 200 rūšių (įskaitant žuvis ir vabzdžius), iš kurių 83 yra saugomos pasauliniu mastu, o 15 – įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.
Sode apsilankyti galima kasdien 10.00–18.00 val. (pirmadieniais nuo 11.00 val.). Bilietus įsigyti galima iš anksto ir pigiau internetu, https://bilietai.zoosodas.lt/, arba kasose.
Atrask, pažink, išsaugok!
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