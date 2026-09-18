Lietuvos zoologijos sode – nauji gyventojai: į Kauną atvežti kapibarų patinėliai

Pastaraisiais metais kapibaros tapo vienais geriausiai atpažįstamų Pietų Amerikos gyvūnų, todėl galimybė jas stebėti gyvai leis iš arčiau pažinti jų išvaizdą, elgseną, biologines ypatybes bei išskirtinį prisitaikymą prie gyvenimo šalia vandens.
Viršutinės Lietuvos zoologijos sodo teritorijos dalies vadovė Rimgailė Pėtelytė-Brazaitienė sako, kad kapibaros yra puikus pavyzdys, kaip gyvūno kūno sandara ir elgsena atspindi jo prisitaikymą prie aplinkos.
„Jų gyvenimas neatsiejamas nuo vandens, kuriame kapibaros ne tik slepiasi kilus pavojui, bet ir reguliuoja kūno temperatūrą, ilsisi, netgi snaudžia. Galvos viršutinėje dalyje esančios akys, ausys ir šnervės leidžia gyvūnui beveik visiškai panirti ir kartu stebėti aplinką. Ne mažiau svarbus kapibarų socialinis gyvenimas: jos bendrauja skirtingais garsais, įspėja grupės narius apie pavojų, jauniklių priežiūra rūpinasi kelios grupės patelės. Be to, kapibaros puikiai sugyvena su kitomis gyvūnų rūšimis“, – pranešime cituojama R. Pėtelytė-Brazaitienė.
Turimais duomenimis, kapibaros Lietuvos zoologijos sode buvo laikomos nuo 2002 metų, tačiau pastaruoju metu šios rūšies čia nebuvo. Naujakures lankytojai nuo šiol galės pamatyti iš karto įėję pro Lietuvos zoologijos sodo vartus – kapibaros įkurdintos šalia didžiosios skruzdėdos voljero.
Didžiosios kapibaros yra didžiausi graužikai pasaulyje. Šie gyvūnai užauga iki 62 cm aukščio ir gali sverti iki 66 kg. Laukinėje gamtoje kapibaros gyvena iki 12 metų. Šie graužikai paplitę Brazilijoje, Venesueloje, Kolumbijoje, Peru, Bolivijoje ir kitose Pietų Amerikos šalyse.
Kapibaros dažniausiai įsikuria prie upių, ežerų, pelkių, užliejamų pievų ir kitose vandeningose teritorijose. Gyvūnai minta žole, vandens augalais, nendrėmis, medžių žieve ir vaisiais. Jos taip pat ėda savo išmatas, kad geriau pasisavintų augaliniame maiste esančias medžiagas.
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