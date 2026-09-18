Penktadienį Lietuvos zoologijos sode bus pristatytos kapibaros iš Rygos

Kaip pranešė Lietuvos zoologijos sodas, kapibaros į Kauną bus atvežtos ketvirtadienio vakarą, o lankytojams pristatytos penktadienį 11 val.
Pristatymo metu Lietuvos zoologijos sodo vyr. biologė dr. Jurgita Autukaitė ir Viršutinės Lietuvos zoologijos sodo teritorijos dalies vadovė Rimgailė Pėtelytė-Brazaitienė papasakos apie kapibarų biologiją, elgseną, gyvenimo būdą ir priežiūrą.
Taip pat bus pristatytas gyvūnų atvykimas iš Rygos zoologijos sodo ir jų pirmoji diena naujoje aplinkoje.
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