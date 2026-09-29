Lietuvos zoologijos sode – nauji gyvūnai: apsigyveno greičiausi pasaulio primatai

Pasak zoologų, šios beždžionės gali pasiekti net iki 55 kilometrų per valandą greitį, todėl yra laikomos greičiausiais pasaulio primatais.
Pastaraisiais dešimtmečiais patų populiacija gamtoje sumažėjo daugiau kaip 20 proc. Siekdamas prisidėti išsaugant šią rūšį, Lietuvos zoologijos sodas dalyvauja tarptautinėje patų išsaugojimo ir valdymo programoje bei planuoja šiuos gyvūnus veisti.
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