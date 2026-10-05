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Nausėda lankysis Graikijoje ir Italijoje: štai ką pristatys

2026-10-05 06:20 / šaltinis: ELTA
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2026-10-05 06:20
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Šalies vadovas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė pirmadienį su darbo vizitu lankysis Graikijos sostinėje Atėnuose, o antradienį ir trečiadienį – Italijos sostinėje Romoje bei Baryje.

Gitanas Nausėda (ELTA nuotr.)

Šalies vadovas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė pirmadienį su darbo vizitu lankysis Graikijos sostinėje Atėnuose, o antradienį ir trečiadienį – Italijos sostinėje Romoje bei Baryje.

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Kaip skelbia Prezidentūra, G. Nausėda valstybių vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai 2027 m. pirmąjį pusmetį prioritetus, taip pat aptars dvišalius santykius, saugumo ir gynybos klausimus, ES plėtrą bei kitus aktualius darbotvarkės klausimus.

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Lietuvos prezidentas Graikijoje susitiks su šios šalies ministru pirmininku Kyriakosu Mitsotakiu. 

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Romoje numatyti G. Nausėdos susitikimai su Italijos prezidentu Sergio Mattarella ir ministre pirmininke Giorgia Meloni. Taip pat vizito Italijoje pabaigoje šalies vadovas Bario pilyje atidengs bareljefinę atminimo lentą Bonai Sforcai.

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Tuo metu pirmoji ponia D. Nausėdienė Graikijoje susitiks su lietuvių bendruomenės ir sekmadieninės mokyklos vadovėmis, o Italijoje lankysis Romos Šv. Jono Krikštytojo ligoninėje bei susitiks su Maltos ordino vadovybe.

ELTA primena, kad Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 m. pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perduodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą.

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