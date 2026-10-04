Prezidentūra: Nausėda susitiks su Popoviene, bet tik tada, kai atsiras laiko

„Prezidentas aptars švietimo klausimus, kurie jam svarbūs ir išklausys ministrės parengtus egzistuojančių problemų sprendimo būdus, kai darbotvarkėje tam atsiras galimybė“, – Eltai šią savaitę nurodė prezidentūra.
Rugsėjį šalies vadovas interviu „Žinių radijui“ teigė matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl jam kyla klausimų, ar švietimo, mokslo ir sporto ministrė nebando imituoti šių problemų sprendimo. G. Nausėda taip pat sakė, jog tikisi artimiausiu metu susitikti su R. Popoviene.
Kaip Eltai nurodė ministrės patarėja komunikacijai Eglė Šepetytė, kvietimo susitikti su šalies vadovu R. Popovienė nėra gavusi.
„Ministrė tokio kvietimo nėra gavusi, tačiau su prezidentūros komanda darbiniai konstruktyvūs ryšiai yra palaikomi nuolat“, – nurodė E. Šepetytė.
Atsakydama į prezidento kritiką kiek anksčiau R. Popovienė teigė nesijaučianti imituojanti darbo. Jos vertinimu, šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (PUPP) atšaukimu.
ELTA primena, kad Seimas nusprendė pritarti šalies vadovo veto ir siūlymui reikalavimą, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik PUPP metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, nukelti iki 2029 metų rugsėjo 1 dienos.
Dar 2022 m. Seime buvo priimtos Švietimo įstatymo pataisos, pagal kurias pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir išlaikius PUPP ne mažiau kaip 4 balais.
Vis tik 2024 m. turėję įsigalioti pakeitimai buvo atidėti iki 2026-ųjų. Tačiau liepos viduryje Seimas apsisprendė priimti pakeitimus, kuriais atšaukiamas nuo šių metų rugsėjo 1-osios turėjęs įsigalioti reikalavimas pasiekti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų bent slenkstinį lygį, siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą.
Toks parlamento sprendimas papiktino dalį švietimo bendruomenės. 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui G. Nausėdai kreipimąsi, kuriuo prašė vetuoti Seime priimtą Švietimo įstatymo pakeitimą dėl PUPP kartelės atsisakymo.
Šalies vadovas liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėję įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.