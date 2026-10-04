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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Parlamentaro Sabučio „čekiukų“ byla: teisme apklausta 10 liudytojų

2026-10-04 13:04 / šaltinis: ELTA
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2026-10-04 13:04
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Buvusio Jonavos rajono savivaldybės vicemero ir tarybos nario Eugenijaus Sabučio „čekiukų“ baudžiamojoje byloje teismas apklausė 10 liudytojų. Jų kuro kvitai pateko į politiko ataskaitas. 

Eugenijus Sabutis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Buvusio Jonavos rajono savivaldybės vicemero ir tarybos nario Eugenijaus Sabučio „čekiukų“ baudžiamojoje byloje teismas apklausė 10 liudytojų. Jų kuro kvitai pateko į politiko ataskaitas. 

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Teismų informacinė sistema LITEKO II skelbia, kad tarp liudytojų yra ir kitas tarybos narys Erlandas Andrejevas, jo kuro kvitai pateko į E. Sabučio ataskaitas. Į jas pateko ir E. Andrejevo mamos čekiai.

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Šias aplinkybes Eltai patvirtino byloje kaltinimą palaikantis Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius.

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Tuo metu E. Andrejevui teisėsauga taip pat yra pareiškusi kaltinimus „čekiukų“ byloje, ją taip pat jau nagrinėja Kauno apylinkės teismas.

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Jonavos rajono savivaldybės administracija šioje byloje yra civilinis ieškovas.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Teisėsauga: nepagrįstai buvo išmokėti 3 tūkst. 100 eurų.

Kaip anksčiau skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), E. Sabutis, siekdamas pasisavinti avansu gautas išmokas tariamai patirtoms išlaidoms pagrįsti, naudojo čekius, kurie buvo apmokėti viešosios įstaigos, uždarųjų akcinių bendrovių bei kitų asmenų banko mokėjimo kortelėmis ir grynaisiais pinigais. Už minėtas lėšas buvo įsigyti degalai, apmokėtos televizijos ir televizijos įrangos įsigijimo išsimokėtinai paslaugos. Tokiu būdu, anot teisėsaugos, šiam Jonavos politikui, dabar dirbančiam Seime, nepagrįstai buvo išmokėti 3 tūkst. 100 eurų.

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Kaip per posėdį paskelbė D. Valkavičius, minėta viešoji įstaiga yra Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, o bendrovės – „Egsta“ ir „Comintela“.

E. Sabučio deklaracijose viešai skelbiama, kad jo sutuoktinė Rasa Sabutienė bylai aktualiu laikotarpiu dirbo Kėdainių rajone, Akademijos miestelyje įsikūrusioje Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje darbų saugos specialiste. Ji šioje byloje apklausta kaip liudytoja.

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Bendrovė „Egsta“ yra Jonavoje veikianti statybų įmonė, Kauno rajone veikianti įmonė „Comintela“ verčiasi pakabinamų lubų montavimu.

Taip pat, kaip skelbė prokuroras, apmokėtos „Telia Lietuva“ televizijos ir televizijos įrangos įsigijimo išsimokėtinai paslaugos.

Posėdyje liepą prokurorui perskaičius kaltinamąjį aktą, E. Sabutis, ėjęs ir susisiekimo ministro pareigas, taip pat laikytas galimu socialdemokratų kandidatu į premjerus, kaltės nepripažino.

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Jis pareiškė, kad parodymus duos tik po visų liudytojų apklausų ir kai bus ištirti bylos įrodymai.

Įtariamas pateikęs svetimus kvitus kompensacijai

Kaip skelbė ELTA, būdamas Jonavos tarybos nariu 2019–2020 m. E. Sabutis, kaip įtariama, savivaldybei pateikė dokumentus, esą savo veikloje išnaudojo apie 1,5 tonos kuro ir pateikė svetimus kvitus kompensacijai gauti. Jis taip pat už savivaldybės lėšas įsigijo televizorių „Samsung“ su garso sistema.

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Pernai rugsėjį teisinės neliečiamybės netekęs socialdemokratas stebėjosi teisėsaugos vykdomais tyrimais „čekiukų“ bylose, esą įtarimai dėl galimai pasisavintų lėšų buvusius tarybos narius pasiveja tada, kai politikai nusprendžia kandidatuoti į aukštesnes pareigas arba nacionalinėje politikoje sulaukia daugiau dėmesio. Parlamentaras teigė, kad pernai rugpjūtį jis sulaukė savo kolegų palaikymo ir raginimo pretenduoti į premjero poziciją. Anot E. Sabučio, pasiekus žiniai, jog „čekiukų“ byloje jam suteikiamas specialiojo liudytojo statusas, jis kandidatuoti į Vyriausybės vadovus atsisakė.

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E. Sabutis tuomet nenorėjo detalizuoti aplinkybių, kada ir kokiu būdu sužinojo, jog figūruoja „čekiukų“ byloje. Jis tik patvirtino, jog apie būsimą apklausą STT sužinojo Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo posėdžio metu, kai buvo svarstoma dėl kandidatūros į premjero postą. Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė kad, jei paaiškėtų, jog teisėsauga mėgino kištis į politinius procesus, ieškant kandidato į premjerus, „lėktų galvos“.

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Prokuroras D. Valkavičius yra sakęs, E. Sabučio šeimos nariai buvo apklausti 2025 m. liepos 30 dieną, o liepos 28 ir 29 dienomis apklausti dar du asmenys, liudytojų apklausos vyko liepos 30 ir rugpjūčio 1 dienomis. Vėliau nuspręsta politiką apklausti kaip specialųjį liudytoją.

Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo posėdyje E. Sabutis ryžtingai pristatė savo galimą viziją Vyriausybės vadovo pareigose, tačiau prieš pat balsavimą pranešė, kad traukiasi iš kovos, neaiškiai prasitaręs, jog viskas pasikeitė ir kažką užsimindamas apie teisėsaugą. 

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