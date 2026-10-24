102 metų vyras atskleidė savo ilgaamžiškumo paslaptį: štai ką jis valgo

Apie ilgaamžio ukrainiečio gyvenimą rašo naujienų portalas „Suspilne Poltava“. Mychailas gyvena Naujosios Oleksandrivkos kaime, Poltavos srityje. Šiuo metu jis yra vienintelis šios gyvenvietės gyventojas.
Iki šiol pats rūpinasi daržu ir bitėmis
Nors spalį vyras minės 102-ąjį gimtadienį, kasdienius darbus jis stengiasi atlikti pats. Šiemet savo darže Mychailas užaugino agurkų, pomidorų, melionų ir arbūzų. Kai kuriems darbams prireikia artimųjų pagalbos, tačiau nemažai užduočių jis įveikia savarankiškai.
„Pomidorai maži, o toliau – melionai ir arbūzai. Kai piktžolės užauga didelės, pats jas išpjaunu, o tada vaikai ir anūkai išravėja. Agurkus pats rinkau, nes jų nėra kam rinkti, o tai reikia daryti kasdien“, – pasakojo vyras.
Mychailas rūpinasi ir savo bitėmis. Nors iš pradžių svarstė avilius išvežti, galiausiai nusprendė juos pasilikti. Šiemet iš dviejų avilių jis surinko net aštuonis trijų litrų stiklainius medaus.
„Aš labai daug skaitau ir labai daug dainuoju“, – apie savo pomėgius pasakojo ilgaamžis.
Mychailas gimė, užaugo ir didžiąją gyvenimo dalį dirbo tame pačiame kaime. Po Antrojo pasaulinio karo, kuriame buvo sužeistas į koją ir dėl to tapo neįgalus, vyras dirbo agronomu, rūpinosi sodu, bitėmis ir ėjo vadovaujamas pareigas kolūkyje.
Jo žmona mirė 2002 metais, būdama 80-ies. Nuo tada Mychailas gyvena vienas. Tiesa, artimųjų jis nepamirštas – dukra, anūkai ir proanūkiai atvyksta jo aplankyti ir padėti atlikti sunkesnius darbus.
Vyras pasakojo, kad žmona po nelaimingo kritimo buvo išvežta gydytis, tačiau jos išgelbėti nepavyko.
„Po to aš likau vienas“, – apie skaudų gyvenimo etapą pasakojo Mychailas.
Jo kasdienybėje – mankšta ir neįprasti ritualai
Paklaustas apie ilgaamžiškumo paslaptis, vyras pasakoja, kad rytais ir vakarais mankštinasi, masažuoja ausis, kaklą, pakaušį, krūtinę ir pilvą. Jo teigimu, tokie ritualai padeda palaikyti gerą savijautą.
Mychailas taip pat turi savitą požiūrį į vandenį. Jis naudoja piramidės formos konstrukcijas, kuriose laiko vandenį, nes tiki, kad taip šis įgauna gydomųjų savybių. Vis dėlto tokie jo įsitikinimai nėra moksliškai patvirtintas ilgaamžiškumo būdas.
Vyras pasakojo, kad kasdienybėje stengiasi valgyti daugiausia daržoves, vaisius, košes ir pieno produktus. Mėsos jis valgo nedaug, o rytais, pasak jo paties, išgeria du žalius kiaušinius.
„Rytais tuščiu skrandžiu išgeriu du kiaušinius. Mėsos stengiuosi valgyti ne itin daug, nes ji, mano nuomone, labai paspartina senėjimą. Turiu įvairių košių, dažniausiai verdu sorų košę – ji labai gera širdžiai“, – pasakojo ukrainietis.
Svarbu pažymėti, kad tai yra asmeninė vyro patirtis ir jo įsitikinimai, o ne įrodymas, jog būtent tokia mityba lemia ilgaamžiškumą.
Mychailas mano, kad ilgo gyvenimo paslaptis slypi ne tik fiziniame aktyvume, bet ir požiūryje į kitus žmones. Jis pasakojo visą gyvenimą stengęsis padėti aplinkiniams ir už tai neprašyti atlygio.
Vyras prisiminė laikus, kai turėjo motociklą ir žmones, kuriems reikėdavo nuvykti į ligoninę, nuveždavo nemokamai.
„Aš visą gyvenimą stengiuosi žmonėms padėti. Ateina žmogus ir prašo: „Nuvežkite į ligoninę.“ Aš be jokių kalbų nuvežu ir neimu pinigų. Dėl to pats nenukentėsiu, o žmogui padėsiu. Jis man padėkoja, o aš taip džiaugiuosi, kad padariau gerą darbą“, – pasakojo Mychailas.
Jis taip pat tikina stengęsis vengti nerimo. Kai pabunda prastos nuotaikos, vyras sėda ir pradeda dainuoti. Pasak jo, po kelių dainų nuotaika pagerėja ir vėl atsiranda energijos.
„Gyvenu ir norisi gyventi. Kartais pabundu ir jaučiu, kad kažkas ne taip, nesinori džiaugtis. Tada atsisėdu, padainuoju vieną dainą, antrą, trečią. Ir viskas – energija sugrįžta, pasijuntu sveikas. Vaikštau linksmas ir toliau dainuoju“, – savo patirtimi dalijosi beveik 102 metų vyras.
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