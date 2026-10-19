44 metus garsioje įmonėje dirbančiai moteriai vadovai įteikė dovaną: žmonės šokiruoti, ką ji gavo

Gayle, dirbanti „Walmart“ parduotuvėje Frederica Street gatvėje, Ouensboro mieste, Kentukyje, buvo nufotografuota su gėlėmis. Parduotuvė socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė sveikinimą, kuriame dėkojo darbuotojai už jos indėlį. Vis dėlto įrašas vėliau buvo pašalintas, o jo ekrano nuotraukos pasklido internete.
Internautai įsiuto
„Sveikiname Gayle su 44-erių metų darbo įmonėje sukaktimi! Tai – didžiulis pasiekimas. Vertiname viską, ką darote!“ – skelbta įraše.
Tačiau ne visi šį gestą įvertino palankiai. Kai kurie komentatoriai manė, kad gėlių puokštė – pernelyg menkas atlygis už daugiau nei keturis dešimtmečius, praleistus vienoje įmonėje.
Vienas „Facebook“ vartotojas net pareiškė, kad puokštė galėjo būti paimta iš įprastos parduotuvės ekspozicijos ir vėliau turėjo būti grąžinta. Kitas atkreipė dėmesį į darbuotojos veido išraišką. Dar vienas komentatorius priminė, kad anksčiau darbuotojai gaudavo pensijų išmokas ir premijas, o dabar jiems esą lieka tik picos vakarėliai ir skurdas.
Diskusiją dar labiau sustiprina tai, kad per Gayle karjeros pradžią „Walmart“ darbuotojams buvo taikoma išmokų sistema, kurios tokia forma šiandien nebėra.
Daugelį metų įmonė turėjo pelno dalijimosi programą, pagal kurią reikalavimus atitinkantys JAV darbuotojai galėjo gauti darbdavio lėšomis finansuojamas įmokas į pensijų kaupimo sąskaitas. Jos galėjo siekti iki 4 proc. darbuotojo atlyginimo.
Remiantis 2010 metų „Walmart“ pensijų plano dokumentais, programa buvo visiškai finansuojama įmonės lėšomis. Tais finansiniais metais bendrovė darbuotojų pensijų kaupimui skyrė apie 1,1 mlrd. JAV dolerių. Ankstesniais dvejais metais ši suma siekė atitinkamai 1 mlrd. ir 945 mln. dolerių.
2011 metais programa buvo nutraukta.
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