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Lietuvių pamėgtą gėrimą pamilusi 19-metė prabilo apie skaudžias pasekmes: prasidėjo tai, ko nesitikėjo

2026-10-20 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-20 17:55
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Matcha pastaraisiais metais tapo itin madingu gėrimu, kurį pamilo ir lietuviai. Tačiau vienai merginai pomėgis virto įpročiu, kurio buvo sunku atsisakyti. 19-metė Isabella Wilson per metus matchai išleido beveik 2300 eurų. Ji kartais išgerdavo net keturis puodelius per dieną, o ilgainiui ėmė kentėti nuo stiprių migrenos priepuolių, pykinimo, vėmimo ir aknės.

Lietuvių pamėgtą gėrimą pamilusi 19-metė prabilo apie skaudžias pasekmes (nuotr. socialinių tinklų)

Matcha pastaraisiais metais tapo itin madingu gėrimu, kurį pamilo ir lietuviai. Tačiau vienai merginai pomėgis virto įpročiu, kurio buvo sunku atsisakyti. 19-metė Isabella Wilson per metus matchai išleido beveik 2300 eurų. Ji kartais išgerdavo net keturis puodelius per dieną, o ilgainiui ėmė kentėti nuo stiprių migrenos priepuolių, pykinimo, vėmimo ir aknės.

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Mergina iš Jungtinės Karalystės matchą pirmą kartą paragavo 2024-aisiais. Iš pradžių gėrimu mėgavosi kelis kartus per savaitę, tačiau netrukus jo pradėjo norėti kasdien.

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Per dieną išgerdavo iki keturių puodelių

I. Wilson įsidarbino kavinėje, kurioje ruošdavo matchos gėrimus. Darbo metu jų galėdavo gerti nemokamai, tačiau grįžusi namo dažnai pasigamindavo dar, rašo mirror.co.uk. 

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Mergina pasakojo, kad gėrimas ilgainiui užvaldė jos mintis – net gurkšnodama vieną puodelį jau galvodavo apie kitą.

„Buvo net šiek tiek baisu – apie matchą galvodavau nuolat“, – pasakojo ji.

Kartais per dieną išgerdavo iki keturių puodelių ir suvartodavo apie 400 miligramų kofeino – tokį kiekį, kuris, kaip nurodo leidinys, prilygsta maždaug penkioms „Red Bull“ skardinėms.

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Norėdama visada turėti gėrimo namuose, mergina net susirado neįprastą tiekėją. Ji pirkdavo matchos miltelius iš „Vinted“ platformoje juos pardavinėjusios merginos, kurios tėvai buvo nupirkę produktą, tačiau pati jo nemėgo.

„Iššvaisčiau neįtikėtinai daug pinigų. Net susiradau savo tiekėją“, – prisiminė I. Wilson.

Ji mėgino kontroliuoti išlaidas, atsidėdama pinigus matchai atskiroje banko sąskaitos taupyklėje, tačiau ilgainiui tai tapo vis sunkiau.

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Prasidėjo stiprūs migrenos priepuoliai

Ilgainiui merginą pradėjo kamuoti stiprūs galvos skausmai, pykinimas, vėmimas ir aknė. Ji taip pat priaugo svorio, jautėsi išsipūtusi, o kartais dėl migrenos turėdavo gulėti tamsiame kambaryje.

„Galvos skausmas kartais trukdavo visą dieną. Užmigdavau su juo ir atsibusdavau vis dar skaudančia galva. Kartais galėdavau tik sėdėti tamsiame kambaryje, o kartą per savaitę vemdavau, nors paprastai man taip beveik niekada nenutinka“, – pasakojo ji.

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Mergina taip pat jautė galvos svaigimą, regėjimo pokyčius ir sunkiai galėdavo susikaupti.

Iš pradžių ji manė, kad tai tiesiog liga ar migrena. Tačiau pamačiusi vaizdo įrašą apie žmogų, kuris dėl matchos atsidūrė ligoninėje, pradėjo svarstyti, ar jos savijauta nesusijusi su dideliu išgeriamo gėrimo kiekiu.

Šių metų pradžioje I. Wilson nusprendė sumažinti matchos vartojimą. Iki kovo ji apsiribojo vos dviem puodeliais per savaitę.

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Pasak merginos, netrukus pradėjo gerėti savijauta: sumažėjo pykinimas, dingo galvos skausmai ir vadinamasis smegenų rūkas, o oda pamažu pradėjo švarėti. Ji taip pat pastebėjo, kad krinta priaugtas svoris.

Vis dėlto atsisakyti įpročio nebuvo lengva – mažindama kofeino kiekį mergina jautė ir nutraukimo simptomus.

„Žinau, kad priklausomybė yra stiprus žodis, tačiau tai buvo neįtikėtina patirtis. Jei pats to neišgyvenai, sunku patikėti. Man svaigo galva, o mintys nuolat sukosi apie matchą“, – teigė ji.

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Dabar I. Wilson matcha mėgaujasi tik retkarčiais. Ji taip pat pradėjo sportuoti, daugiau dėmesio skiria mitybai ir riboja kofeino vartojimą.

Matcha gaminama iš žaliosios arbatos miltelių, todėl joje yra kofeino. Kaip ir kitų kofeino turinčių gėrimų, per didelis jos kiekis kai kuriems žmonėms gali sukelti nerimą, galvos skausmus ar kitus nemalonius simptomus.

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Matchoje esantys polifenoliai taip pat gali slopinti geležies pasisavinimą, ypač jei gėrimas vartojamas valgant.

I. Wilson ragina žmones nežiūrėti į matchą kaip į stebuklingą gėrimą, kuris savaime pagerins sveikatą.

„Žmonės apie tai nepakankamai kalba. Visi mano, kad tai stebuklingas gėrimas, kuris juos išgelbės. Jis pateikiamas kaip mielas, sveikas ir gražus gėrimas, tačiau daugelis net nesusimąsto, kad jo vartojimas taip pat gali turėti pasekmių“, – sakė ji.

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