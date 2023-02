ŽAIDIMŲ BALSAS. Ar žaisti kompiuterinius žaidimus yra „nevyriška“?

Apie visa tai ir dar daugiau – naujausiame „Žaidimų balso“ epizode.

Naujausią epizodą galite žiūrėti ir „Power Hit Radio“ YouTube kanale:

Tinklalaidėje kalbėjome apie:

0:00 Pradžia

0:58 Ką žaidėme pastarąją savaitę?

13:46 SPOIL'as prasideda

15:50 SPOIL'as baigiasi

16:10 Gameroom.lt

21:57 Forza Horizon 5 atnaujinimas

25:48 Sony valdo konsolių rinka

31:25 Horizon Forbidden West atsiradimas PS Plus

34:47 Cheat'ų kūrėjas turės sumokėti rimtą baudą

37:48 The Last of Us serialo paskutinė serija bus labai trumpa

42:02 Hogwarts Legacy DLC nebus

43:44 Tetris filmas

45:59 CS:GO rekordas

51:18 Sony State of Play

53:29 Contribee

57:14 Žiūrovų klausimai

57:25 Ar Hogwarts Legacy bus perkamiausias metų žaidimas?

58:28 Super galios - kokią rinktumeisi?

1:01:27 Kokia mėgstamiausia/nemėgstamiausia pamoka?

1:06:00 Suktas klausimas

1:09:05 Antros pusės protestai namuose

1:12:44 Apie kolekcionavimą

1:15:20 Performance/Quality rėžimai konsolėse

1:18:02 Ar reikia skirtis su žmona, jei gamin'i?

1:23:55 Atsisveikinimas

Naujausius „Power Hit Radio“ ir „Žaidimų balso“ tinklalaidės epizodus žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt, platformoje TV3 Play, „Žaidimų balso“ Youtube kanale bei „Power Hit Radio“ Youtube ir Facebook paskyrose!

„Žaidimų Balso“ tinklalaidė – visiems kompiuterinių žaidimų fanams. Prie mikrofono esantys Edgaras Kožuchovskis, Rokas Lukošaitis ir Sigitas Vyšnauskas visada pasidalina šviežiausiomis žaidimų industrijos naujienomis. Visa trijulė yra tikri „geimeriai“, tad dalijasi savo patirtimi ir patarimais skaitmeniniuose pasauliuose. Kiekviename epizode atsakoma ir į žiūrovų klausimus bei paliečiamos visiems žaidėjams rūpimos temos, tad turinį kuria ne tik vedėjai, bet ir žiūrovai. Žaidimai, žaidimų technika, esportas ir dar daugiau – kiekvieną savaitę Jūsų ekrane.