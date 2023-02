ŽAIDIMŲ BALSAS. Ar „Hogwarts Legacy“ žaidimas iš tiesų yra toks geras?

Karščiausia šios savaitės tema – ar „Hogwarts Legacy“ žaidimas iš tiesų yra toks geras? Edgaras neištvėrė net trijų valandų Hario Poterio pasaulyje, o tuo tarpu Sigitas ir Romas teigia, kad tai – tiesiog svajonės išsipildymas. Tai kaip čia yra iš tiesų?

Taip pat laidos metu sužinosite, už kiek galima nusipirkti „PlayStation 5“ konsolę bei ar visgi „Call of Duty“ žaidimai bus nemokami „Xbox“ savininkams. Epizodo pabaigoje Romas pasidalino patarimais PC savininkams, kaip reikia padaryti, kad žaidimai veiktų kur kas geriau net ir su silpnesniais kompiuteriais.

Apie visa tai ir dar daugiau – naujausiame „Žaidimų balso“ epizode.

Naujausią epizodą galite žiūrėti ir „Power Hit Radio“ YouTube kanale:

Tinklalaidėje kalbėjome apie:

0:00 Pradžia

0:43 Ką žaidėme pastarąją savaitę?

5:50 Edgaro nuomonė apie Hogwarts Legacy

8:50 Sigito nuomonė apie Hogwarts Legacy

11:40 Romo nuomonė apie Hogwarts Legacy

17:39 Konkursas su Gameroom.lt

21:17 Hogwarts Legacy pardavimai

22:48 Pirmieji bug fix'ai

23:52 PS5 pardavimų augimas

25:37 CD Projekt RED fetišai?

28:01 Dead Island 2 pasiekė auksinio disko stadiją

31:01 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kainuos 70 eurų

33:10 Microsoft pirkimas pagaliau įvyks?

37:07 Yra gandų apie PS Plus

40:30 Contribee – ačiū!

42:47 Hogwarts Legacy geriausi grafikos nustatymai

47:50 Romo patarimai apie grafikos nustatymus

1:08:26 Sigito reziume 1:10:38 Atsisveikinimas

