ŽAIDIMŲ BALSAS. Serialo „The Last Of Us“ būsimas konkurentas ir kaip atrodys Hogvartso blogiukai?

Šiame „Žaidimų balso“ laidos epizode vedėjai Edgaras, Sigitas ir Rokas vaikščiojo itin plonu ledu – vos neišdavė be galo svarbių „The Last of Us“ mega populiaraus serialo bei žaidimo siužeto vingių. Panašu, kad turėsime ir konkurentą šiam projektui – „Amazon“ už kalną pinigų įsigijo teises į „Kapų Plėšikės“ vardą. Ko galime iš to tikėtis? Įdomu.