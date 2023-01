ŽAIDIMŲ BALSAS. „PlayStation 6“ išleidimas ir ko vertas „The Last of Us“ serialas

Ar būna kartais vakarų, kai nėra ką žaisti? Laidos pradžioje buvo aptarti keletas projektų, kurie yra įtraukti į „Xbox Game Pass“ ar „PlayStation Plus“ prenumeratas bei ar verta jiems skirti laiko.

Ir ar žinojote, kad nuo šiol Kinijoje nebegalima žaisti pačių populiariausių internetinių žaidimų? Ir kodėl taip nutiko?

Apie visa tai ir dar daugiau – naujausiame „Žaidimų balso“ epizode.

Naujausią epizodą galite žiūrėti ir „Power Hit Radio“ YouTube kanale:

Apie ką kalbėjome:

0:00 Žaidimų Balso ir Power Hit Radio podcast'as

0:49 Ką žaidėme praeitą savaitę?

21:47 Gameroom.lt

24:08 The Day Before nukėlimas

27:27 Rick and Morty kūrėjas traukiasi iš studijos

30:50 Nepopuliari Edgaro nuomonė

32:47 The Lord of the Rings: Gollum žaidimas nukeltas

36:52 League of Legends source kodas buvo pavogtas

38:38 Forspoken

41:39 Spider-Man žaidimas jau šiais metais!

43:17 Microsoft atleidinėja savo darbuotojus

44:00 WWE žaidimas

44:25 Naujas Fallout New Vegas?

46:18 Kinijoje nebegalima žaisti Blizzard žaidimų

49:47 PSVR2 žaidimų sąrašas

51:08 Contribee - AČIŪ JUMS

53:08 GOOGLE STADIA MIRĖ

55:53 Destruction AllStars kūrėjai jungiasi prie Sea of Thieves žaidimo

56:45 Playstation 6 gandai

1:00:45 The Last of Us serialas

1:15:50 Atsisveikinimas

„Žaidimų Balso“ tinklalaidė – visiems kompiuterinių žaidimų fanams. Prie mikrofono esantys Edgaras Kožuchovskis, Rokas Lukošaitis ir Sigitas Vyšnauskas visada pasidalina šviežiausiomis žaidimų industrijos naujienomis. Visa trijulė yra tikri „geimeriai“, tad dalijasi savo patirtimi ir patarimais skaitmeniniuose pasauliuose. Kiekviename epizode atsakoma ir į žiūrovų klausimus bei paliečiamos visiems žaidėjams rūpimos temos, tad turinį kuria ne tik vedėjai, bet ir žiūrovai. Žaidimai, žaidimų technika, esportas ir dar daugiau – kiekvieną savaitę Jūsų ekrane.