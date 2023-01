ŽAIDIMŲ BALSAS. Nuostabus „Xbox“ ekskliuzyvas ir ar „sukčiautojai“ yra tokie blogi?

Žaidimų Balsas grįžta su nauju epizodu. Vedėjai Sigitas Vyšnauskas ir Rokas Lukošaitis pasamprotavo, ar čyteriai (sukčiautojai – red. past.) iš tiesų yra tokie blogi. Ar žinojote kad pirmasis šių metų „Xbox“ ekskliuzyvas yra... sausainiai? Keista, bet tai tiesa. Toliau buvo kalbama apie „The Last of Us Part 3“ ir apie ką bus šio žaidimo istorija. Nuostabu bei keista, bet žaidimų industrija Jungtinėje Karalystėje jau vienuoliktus metus iš eilės lenkia tiek video, tiek muzikos sferas. Bet ką čia stebėtis, kai ir „Steam“ sistema pasiekė aktyvo rekordą – daugiau nei dešimt milijonų žaidėjų vienu metu.