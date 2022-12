ŽAIDIMŲ BALSAS. Laukiamiausias 2023 m. žaidimas, Xbox Dualsense, PS5 Slim ir jubiliejus!

Vedėjų trio Edgaras, Sigitas ir gimtadienį švenčiantis Rokas pasidalino mintimis, ko Lietuvoje reikia, kad žaidimų kultūra mūsų šalyje pasiektų naujas aukštumas. Ir koks gi 2023-ųjų žaidimas yra laukiamiausias „Žaidimų Balso“ fanų rate. Šie metai baigėsi, bet kiti dvylika mėnesių žada dar daugiau įdomesnių epizodų.

Apie visa tai ir dar daugiau – naujausiame „Žaidimų Balso“ ir „Power Hit Radio“ tinklalaidės epizode.

Gerų naujų ir iki susimatymo kituose „Žaidimų Balso“ laidose!

Apie ką kalbėjome:

0:00 Įžanga

1:10 Ką žaidėm per savaitę

19:40 GameRoom reklama

24:13 Microsoft dirba ties Dualsense pulto analogu Xbox konsolėms

25:49 The Last Of Us serialas

29:10 Nintendo nedarys Pro versijos

31:00 Laukiamiausi žaidimai

33:05 Geriausia metų grafika

35:14 Sony nauji multiplayer žaidimai

35:45 Assassin‘s Creed Jade nutekintas

37:50 Xbox ir PC eksliuzyvus žaidimai

41:04 Jim Ryan komentarai 41:32 High On Life rekordas

43:05 Contribee

45:40 Žiūrovų klausimai

