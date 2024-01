Vytautas Landsbergis apie įspėjimą anūkui prieš einant į politiką: aš sakiau, Gabry, tu nežinai, kur eini, man tavęs gaila

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „33min. su Artūru Anužiu“ svečiuojasi atkuriamojo Seimo pirmininkas, nepriklausomybės akto signataras Vytautas Landsbergis. Konservatorių partijos garbės pirmininkas įvertino aukščiausiuose politiniuose sluoksniuose tebesitęsiantį konfliktą dėl ambasadoriaus Lenkijoje skyrimą, kuris tik dar vienas iš daugelio nesutarimų.

Nesutarimai tarp valdžios – vaikų darželis

Pasak buvusio europarlamentaro, tokie nesutarimai tarp prezidento Gitano Nausėdos ir konservatorių partijos vadovybės pasitarnauja išorės priešams.

„Kodėl negali prezidentas ir premjerė susėsti prie kavos puodelio? Aš nežinau, sakydavo, kad kai reikia jie susitinka, bet man atrodo, kad reikia visą laiką, ypač, kai priešas už vartų? – Tai čia jau ir kalbėti nebūtų ko, mes turėtume būti labai vieningi, o jei ne vieningi, tai jau priešo laimėjimas, priešas labai džiaugiasi, kad pas mus toks vaikų darželis“, – sako Vytautas Landsbergis.

Nesutarimų tarp Seimo valdančiosios daugumos ir prezidento buvo ir Vytauto Landsbergio aktyvaus dalyvavimo politikoje laikais, kai Algirdas Brazauskas tuomet buvo prezidentu. Tačiau buvęs Seimo pirmininkas tvirtina, kad tada konfliktai kildavo ne dėl politinių pažiūrų ar noro įgyti galią, o dėl konkrečių klausimų.

„Rusijos karinis tranzitas per Lietuvą. Tai prezidento aplinkoje buvo žmonių ir net ministras, kad nu gerai, tegu jie važiuoja čia eksteritorinėmis teisėmis. Lietuva kaip ir ne valstybė čia ir tegu jie čia važiuoja, ir tada bus geri santykiai, ir mes gausime kokių nors dovanėlių, mes galėjome patekti į satelitinę padėtį“, – prisiminė Vytautas Landsbergis.

Be to, kai kurie tarpusavio konfliktai buvo ir dėl to, kad politikų veiksmai galėjo turėti geopolitinių pasekmių.

„Gal ir nemalonu priminti, bet galima priminti. Buvo skandalas – Maišiagalos susitarimas, kai medžioklės viršininkai pasilinksmino ir susitarė, kad Lietuva jūros šelfą atidavė Latvijai ir pačioje LDDP partijoje atsirado balsų prieš, ir prezidentas Brazauskas turėjo atšaukti savo parašą, o iš latvių pusės buvo džiūgavimas, kaip tuos lietuvius apmovė“, – tvirtino Vytautas Landsbergis.

Įspėjimas anūkui – Gabry, tu nežinai, kur eini, man tavęs gaila

Konservatorių garbės pirmininkas prisimena, kad tik atgavus nepriklausomybę dalis lietuvių buvo nusiteikę prieš jo partiją, tad nenuostabu, kad ir dabartiniai konservatorių lyderiai yra vieni nemėgstamiausių politikų Lietuvoje.

„Tas politinis sparnas, kuriam aš priklausau, kuris buvo aiškiai kategoriškai už vakarietišką Lietuvą ir už aną gyvenimo stilių, turėjo oponentus, pripratusius prie sovietinio galvojimo. Gali būti, kad buvo nemaža žmonių, kurie toliau norėjo gyventi sovietiškai, o kad nepriklausomoje Lietuvoje, tai neblogai, bet sovietiškai, o čia eina ir keičia, sukelia diskomfortą, todėl, kad per daug pasikeitimų“, – tvirtino Vytautas Landsbergis tv3.lt laidoje „33min. su Artūru Anužiu“.

Buvęs europarlamentaras sako įspėjęs ir savo anūką, kad politikoje bus sunku, mat Lietuvoje žmonės dažnai būna nusiteikę prieš Tėvynės sąjungos lyderius.

„Tai yra tam tikra ir taktika, ir technika – „mušk galvą“. Aš atsimenu, aš girdėjau tą šūkį, kai aš buvau galva. Kai mano anūkas buvo pakviestas tapti ministru ar partijos pirmininku, aš sakiau, Gabry, tu nežinai, kur tu eini, kas laukia, man tavęs gaila. – O kaip dabar jis jau suvokia, kas jo laukia, jis nesigaili? – Aš manau, kad jis įsitikinęs, dirba savo darbą ir dirbs jį iki galo, nes jis gerai dirba, tas darbas yra reikalingas“, – tvirtino Vytautas Landsbergis.

Yra Rusijos pasirengimas mus pulti nuožmiai ir netikėtai

Tačiau atkuriamojo Seimo pirmininkas negaili kritikos dabartiniams mūsų politikams dėl to, kad šie trypčioja per mažai rūpindamiesi šalies gynyba.

„Nesinori kritiškai kalbėti apie savo tautą ir apie savo šalį. Reikia galvoti, reikia, kad daugiau žmonių galvotų apie tai, suprastų, kad tai yra labai rimta, o kai užsienio reikalų ministras prašneko apie tai, pasiūloma nusiraminti, čia nieko nėra. Per mažai yra susirūpinimo ir per mažai atsakomybės“, – teigė Vytautas Landsbergis.

Nepriklausomybės akto signataras sako, kad lietuviai turėtų suprasti, jog didesni mokesčiai krašto gynybai reiškia visų mūsų saugumą.

„Ar laisvė kainuoja ar ne? – Visada galima paklausti, kam čia tie pinigai, kas čia mus puls? Arba kitas, jeigu mus puls, tai vis tiek neapsiginsime, tai kam tuos pinigus leisti, geriau važiuojame poilsiauti į Maljorką, kol dar leidžia. Lietuva tokia keista šalis, čia tiek daug nusiskundimų, kaip blogai gyventi, bet tie, kurie važiuoja su traktoriais, tai nė vienas nevažiuoja su belarusais, visi turi geriausius vakarietiškus traktorius – tai yra skurstantis vargšų ūkininkų Lietuvos kaimas, kaip jiems atrodo“, – sakė Vytautas Landsbergis.

Daugelį metų apie Rusijos grėsmę kalbantis buvęs Seimo pirmininkas sako, kad šį kartą grėsmė Lietuvai kaip niekada didelė ir mūsų greičiausiai laukia karas.

„Jie mane laikė tokiu disidentu ar keistuoliu, nu čia Lietuvoje buvo visą laiką varoma tokia trolinė propaganda, kad čia Landsbergis gąsdina, rusai puola, o dabar rusai puola ar ne puola? Oi mūsų dar nepuola, tai reiškia nepuola? O aš manau, kad yra pasirengimas ir rengiasi mus pulti ir nuožmiai, ir netikėtai, be perstojo“, – tikino Vytautas Landsbergis.

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „33min. su Artūru Anužiu“ Vytautas Landsbergis kalbėjo ir apie Vakarų paramą Ukrainai, apie lietuvių nuovargį remti ukrainiečius ir apie tai, kodėl Vakarai bijo Rusijos.

