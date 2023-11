Arvydas Anušauskas apie žmonių pareigą užpuolus Rusijai: neapgaudinėkime savęs, karo metu visi su ginklu

Šį kartą naujienų portalo tv3.lt laidos „33 min. su Artūru Anužiu“ svečias – krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Tėvynės Sąjungos į ministrus deleguotam A. Anušauskui pastarieji metai itin įtempti, mat Lietuva prasidėjus plataus fronto karui Ukrainoje, imasi reformuoti ir didinti savo krašto gynybą.

Tačiau aukštas pareigas anksčiau užėmę atsargos karininkai negaili kritikos ministrui ir konservatorių Vyriausybei, esą ministerija pasikeitimus įgyvendina per lėtai ir per mažai, o finansavimas kariuomenei ir krašto gynybai per mažas, mat kitais metais nuspręsta finansavimo karinėms reikmėms nedidinti.

Pinigų reikia ne tik kariuomenei

Ministras tvirtina, kad visgi kariuomenė sulauks kitais metais daugiau pinigų. Nors skiriamas procentas krašto apsaugai nuo bendro vidaus produkto ir neauga, prisidės iš bankų pelno papildomo apmokestinimo gauti pinigai. Be to, A. Anušauskas ragina prisiminti, kad mes jau smarkiai padidinome finansavimą pernai.

– Kiekvienu atveju, kai kalbame apie pinigus, mes staiga nustojame kalbėti, kas padaryta už tuos ankstesnius pinigus. Mums atrodo, kad tas milijardas, kuris buvo skirtas – kaip ir nieko svarbaus. Nenuvertinkime savęs ir tų žmonių, kurie krašto apsaugoje yra atsakingi už šiuos dalykus, – kalbėjo A. Anušauskas.

– Karių niekas turbūt ir nekritikuoja, šnekame apie politikus, kad jie neturi didesnių ambicijų padidinti krašto apsaugos finansavimą. Kiek jūs, ministre, ėjote ir prašėte premjerės Ingridos Šimonytės, kad būtų keliamas finansavimas krašto gynybai?, – perklausė laidos vedėjas.

– Visą laiką vyksta toks nuvertinimas, kadangi jau skyrėme, tai jau nebekalbėkime apie tai. Ne, brangieji, kalbėkime apie tai, kam buvo skirti pinigai ir kam jie buvo išleisti, – atsakė krašto apsaugos ministras.

Nors ministras ir kiti valdantieji politikai sulaukia kritikos, kad krašto gynybai neskiria pakankamo dėmesio, A. Anušauskas sako, kad pinigų reikia ne tik kariuomenei, bet ir mokytojų algoms, o kariuomenė esą deda visas pastangas.

– Daroma per mažai ir per lėtai dėl krašto gynybos, ką galėtumėte atsakyti į tokią kritiką?, – klausė laidos vedėjas.

– Abstrakti kritika yra tokia, į kurią neatsakoma. – sakė ministras.

– Bet imant kaimynus lenkus, jie atrodo labiau susirūpinę ir finansavimą skiria didesnį?, – perklausė vedėjas.

– Bet pas juos mokesčiai šiek tiek didesni, mokesčiai pas juos yra didesni, – pabrėžė A. Anušauskas.

Ginklo gali prireikti visiems

Atsargos karininkai ypač ministrą peikia dėl prastai rengiamo kariuomenės rezervo, esą rezervistai nežino, kur jiems reikėtų būti karo atveju, o pratybų beveik nėra. Ministras pripažįsta, kad šiuo metu rezervistai savo gynybos įgūdžius pradės atnaujinti tik vieną kartą per 10 metų.

– Neįmanoma visų pakviesti vienu metu, nes tai yra kartotiniai mokymai, kuriems reikia instruktorių. Mes padidinome rengiamų rezervistų skaičių tris kartus, iki pusės rezervistų per penkerius metus gali praeiti mokymus, – sakė ministras.

– Bet ar tai nėra per mažai?, – paklausė vedėjas.

– Turiu pasakyti, svarbiausia turinys, jeigu mes orientuotumėmės vien tik į skaičių, mes sakytume, kad užtikrinome jų parengimą, bet jokio parengimo nebuvo – žmonės tiesiog pasėdėjo kareivinėse. Bet parengiami 3000 per metus, tai čia per 10 metų 30 000. Žinote, prieš 3 metus buvo 800 per metus, bet skundų girdėjosi mažai. Ir įsivaizduojate – 800, – laidoje „33min. su Artūru Anužiu“ tvirtino A. Anušauskas.

Konservatorių partija ketino įvesti visuotinę karinę tarnybą, tačiau šio sprendimo atsisakyta.

– Pirmiausia, atsisukime į demografinę padėtį ir savęs neapgaudinėkime. – sakė ministras.

– Nesvarbu, ar turi sveikatos sutrikimų ar ne, žmogus gali ne su ginklu tarnauti, gali kitus dalykus daryti? – klausė vedėjas.

– Neapgaudinėkime savęs, aš prieš saviapgaulę. Ką reiškia nereikės su ginklu? Reikės su ginklu, ir užnugaris su ginklu, karo metu visi su ginklu, – pabrėžė ministras.

Laidoje naujienų portalo tv3.lt vyr. redaktorius Artūras Anužis su krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku aptaria ir daugiau temų – savos divizijos kūrimą ir jos finansavimą, kariuomenės pasirengimą ir konkurenciją su bendrapartiečiu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Laurynu Kasčiūnu.

