Užgavėnės kitaip: varo lauk ne tik žiemą, bet ir koronavirusą

Kas arklio traukiamose rogėse, o kas tiesiog brido per pusnis – persirengėliai liaudies buities muziejuje Rumšiškėse suguža prie milžiniškos Morės.

Nors šiemet ištuštėjusiose Rumšiškėse per Užgavėnes skamba muzika, renginį pro muziejaus langus gyvai stebi tik prigludę dirbtiniai kaukėti veidai, o kiti socialiniuose tinkluose susirinkę šimtai smalsuolių virtualiai stebi Morės deginimo ritualą.

Visi su ilgesiu prisimena tūkstantinės minios šurmulį, kai būdavo sunku prasibrauti, o linksmybės su šokiais ir dainomis tęsdavosi visą dieną.

Pandemija stipriai pakoregavo ir Užgavėnes Rumšiškėse. Įprastai, kai pleškėdavo žiemos negandas nusinešanti Morė, susirinkdavo tūkstančiai žmonių iš visos Lietuvos, penktadienį čia vos keliolika darbuotojų ir menkas persirengėlių būrelis, kurie bando išvyti žiemą iš kiemo. Tiesa, šiemet nėra ir tradicinės lašininio ir kanapinio kovos.

Tad ir jau seniai per Užgavėnes matytą tikrą žiemą, ir koroną persirengėliai lauk vijo užkalbėjimais.

O kad visos negandos greičiau pasitrauktų, persirengėliai, kaip pridera per Užgavėnes, šėlioja, linksminasi, šūkauja ir negandas pleškančios Morės ugnyje degina.

„Panašu tai, kad linksmybės, juokas ir korona galima užsikrėsti, bet skiriasi korona nuo linksmybių irgi labai. Korona graban paguldo, o linksmybės sveikatą duoda, ar negirdėjot – juoko terapija.“

„Man, kad tik kampus iššluot ir turtus suryt, ir daugiau nieko nereikia. Tai kumpių dar liko, o turtų yra, o jau ant sveikatos, tai visą blogį ten meskite ir sveikata su pavasariu ateis.“

„Kaip užkalbėjom, kokias maldeles sakėm, išeis ta žiema, kur ji dėsis.“

Gal ir išsigąs žiema, ir korona, visi juk šiemet kaukėti, vieni slepiasi po personažais – ubagais, ožiais, raganom ar čigonais, kiti su medicininėms kaukėmis sunkiai atpažįstami, tad puiki priedanga pašmaikštauti.

„Siūlyčiau išeiti pasivaikščiot, per tas tikras Užgavėnes, aišku, su kaukėm. Va, ką padaro pandemija, anksčiau tik per Užgavėnes su kaukėm, dabar visi vaikštom kaukėti, nelabai pažįstam vienas kito ir šunybes krėsti lengviau. O Per Užgavėnes šunybių krėtimas buvo privalomas dalykas“, – sako muziejininkas Vingaudas Baltrušaitis.

Ir nors Rumšiškėse šiemet nečirška blynai ir nėra gardėsiais viliojančių prekybininkų, muziejininkai primena – per Užgavėnes būtina daug ir riebiai valgyti.

„Reikėtų daug valgyti ir kuo sočiau, kad ateina gavėnios laikas, reikia taip prisivalgyti, kad pilvas būtų kietesnis už kaktą“, – pasakoja V. Baltrušaitis.

Tad tikrąją Užgavėnių dieną, antradienį, būtina prisikepti blynų – miltinių ar bulvinių, pasiruošti mėsiškų valgių ir kimšti tiek, kad soties užtektų visoms septynioms gavėnios savaitėms.