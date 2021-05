Šį produktą savo lėkštėse matome per retai: vertė sveikatai – neįkainojama

Kasdien suvalgant bent 35 gramus žuvies, arba apie 100 gramų dukart savaitėje, palaikoma gera širdies veikla. Mokslininkai įrodė, kad žuvyje esančios Omega-3 riebalų rūgštys prevenciškai veikia širdies ir kraujagyslių ligų pavojų. Be to, riebalų rūgštys palaiko gerą regėjimą, nervų sistemą ir smegenų veiklą.

Statistiškai per dieną vienas lietuvis žuvies suvalgo tik apie 39 gramus arba iki 15 kilogramų per metus – bene mažiausiai Europoje. Tuo tarpu kiekvienas japonas per metus vidutiniškai suvartoja apie 70 kilogramų žuvies.

Pasak KTU Maisto instituto direktorės Alvijos Šalaševičienės, mitybos įpročiai taip pat turi įtakos ir gyvenimo trukmei.

„Savo mityboje užtikrinant įvairovę visuomet nenukentėsi, o tiesioginę naudą turėsi. Todėl, jeigu yra galimybė kasdien arba du kartus į savaitę, arba keturis kartus į savaitę rinktis žuvį, pasirinkime ją skirtingą“, – sakė specialistė.

Žuvis yra viena svarbesnių mūsų sveikatai palankios mitybos dalių. Ji lengvai virškinama, joje gausu biologiškai naudingų medžiagų – baltymų, mineralinių medžiagų, seleno ir riebaluose tirpių vitaminų, ypač vitamino D.

