„Šeškas sugraužė, žmona sukarpė“: bankininkai pasakoja, kas nutinka lietuvių pinigams

Bankininkai keitė tik tas kupiūras, kurios buvo bent kiek atpažįstamos, ir buvo matyti, kad pinigai sugadinti netyčia. Išimtis padaryta tik keliems tyčia kupiūras sugadinusiems žmonėms – kai eurus išpaišė magas ir kada supykusi žmona sukarpė vyro pinigus. Bankas pakeitė banknotus ir tiems, kurie pinigus išmetė į atliekų krūvą, o vėliau dar ją ir padegė.
Pinigų slėptuvės
Garsioji frazė „Pinigai nekvepia“ šiuo atveju netinka.
„Šeima slėpė pinigus dėžutėje po anglimis, tada nusprendė pasikurti laužą, užkūrė ugnį, kad išsikepti kažką, ir pamiršo tuos pinigus, viskas sudegė, tada jau pamatė, kad ta dėžutė sudegusi. Tada atkeliavo pas mus“, – dalijasi Lietuvos banko atstovė Ieva Vanckevičė.
Tokių ir panašių istorijų Lietuvos bankas per pirmąjį šių metų pusmetį sulaukęs net ne vienos, ir pakeitęs nelaimėliams daugiau, kaip 9000 kupiūrų. Jų vertė per 32 000 eurų. Lygindami su lito era, kai žmonės piešdavo, ar ką nors pasižymėdavo ant lito, bankininkai sako, kad dabar banknotus tenka keisti labiau dėl žmonių neatsargumo juos laikant.
Šeškas sugraužė pinigus
„Vienas iš tokių atvejų buvo, kai šeškas sugraužė pinigus, žmogus laikė banknotus rūsyje ir ten pateko laukinis gyvūnas. Ekspertizei gavome apgraužtas kupiūras, bet pakeisti pavyko“, – teigia I. Vanckevičė.
Tačiau bankas banknotus keičia tik tuo atveju, jeigu išlikę daugiau nei pusė vientiso banknoto ploto, ir labai svarbu, kad būtų bent vienas kupiūros apsaugos elementas. Taip pat svarbu, kad žmonės nepultų patys tvarkyti sugadintų pinigų.
„Suplėšiau, tada su lipnia juosta suklijavau, ir priėmė į parduotuvę“, – dalijasi Vilnietė Irena.
Jeigu pažeidimai didesni, ar pinigai visiškai suniokoti, pagelbės tik ekspertai.
„Svarbiausia yra surinkti net mažiausias dalis, jų nepamesti, viską surinkti į vieną vietą, patiems ekspertizės atlikti tikrai nereikia. Ir visą tai atnešti į Lietuvos banką“, – teigia Lietuvos banko atstovė.
Tiesa, ne visi pinigai sugrįžta atgal į nelaimėlių kišenes. Bankas nekeičia tyčia suniokotų eurų. Nebent tai būna išskirtiniai atvejai.
„Po magų triukų gauname aprašytų, pažymėtų, banknotų. Taip pat esame sulaukę atveju, kada žmona supykusi ant vyro sukarpė pinigus, ir po to atnešė keitimui“, – dalijasi I. Vanckevičė.
Genda ne tik popieriniai pinigai, bankui tenka keisti ir monetas. Tiesa, jos keičiamos nebent tokiu atveju, jei būtų įrodyta, kad monetos nusitrynusios, deformuotos ir netinkamos atsiskaityti už pirkinius. Jeigu moneta su sąmoningai iškalta skylute, bankai jos nepriims keisti.
Daugiau apie tai išgirskite aukščiau esančiame video.