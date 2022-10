Seimo narių komandiruotėms – įspūdinga suma: kas keliavo brangiausiai ir kur?

Nuotraukomis savo feisbuke dalijasi buvęs sveikatos apsaugos ministras, parlamentaras Aurelijus Veryga.

Drauge su partiečiu Jonu Jaručiu jie nuvyko į komandiruotę Amerikoje, Los Andžele. Lietuvių bendruomenė pakvietė švęsti Amerikos lietuvių šventės. Angelų mieste parlamentarai pasigrožėjo vandenynu ir paplūdimiais, prasiėjo žymiąja žvaigždžių šlovės alėja.

„Pasiieškojom pažįstamų žvaigždžių, pavaikščiojom, pažiūrėjom. Aišku, nuotraukose gal tas vaizdas atrodo įspūdingesnis, šiaip tai yra tiesiog šaligatvis kur yra žvaigždės su menininkų, aktorių vardais pavardėm. Tai tikrai įdomu, vis tiek nedažnai gyvenime pavyksta nukeliaut tokį atstumą“, – pasakoja A. Veryga.

REKLAMA

Kelionė seimūnams atsiejo kelis tūkstančius eurų. Tačiau jie keliavo ne iš Seimo pinigų, o iš savo partijos lėšų. Esą parlamento pinigų šiai komandiruotei gauti nė nesitikėjo.

„Pinigų mes iš karto neprašėm, nes nėra pigi ta kelionė. Žinom, kad jau nefinansuoja artimesnių kelionių, tai kokia prasmė prašyt tokios, jei žinai, kad kolegom yra problema gaut ir arčiau kažkur pavažiuot“, – sako A. Veryga.

O pinigų komandiruotėms Seime, pasirodo, išvis neliko. Nepaisant to, kad dar vasarą biudžetas parlamentinei diplomatijai nuo 300 tūkstančių buvo padidintas iki pusės milijono, parlamentarai išleido visus pinigus. Parlamento valdybos nariai sako, kad dabar daugelį komandiruočių tenka atšaukti, o į būtinąsias siųsti mažiau žmonių. Dažnai ir be įprastai lydinčių asmenų iš protokolo skyriaus. Anot parlamento vicepirmininko Mazuronio, per paskutinį Seimo posėdį valdyba atmetė 3 komandiruotes.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai yra problema ir tai signalizuoja, kad Seimo valdyba priiminėjo metų pradžioje šiek tiek per daug laisvus sprendimus, ir per atlaidžiai žiūrėjom į tam tikrą norą kolegų vykti į vienus ar kitus renginius, kurie galėjo šiek tiek palaukti“, – teigia Seimo vicepirmininkas Andrius Mazuronis.

„Yra sunki užduotis į tą biudžetą sutalpinti parlamentinės diplomatijos klausimus, kurie yra svarbūs, ypač nuo karo Ukrainoje pradžios“, – tvirtina Seimo vicepirmininkas Vytautas Mitalas.

Seimo kanceliarijos duomenimis, brangiausia komandiruotė šiemet kainavo daugiau nei 19 tūkstančių eurų. Į JAV sausį vyko Seimo vicepirmininkas Jonas Jarutis, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, Užsienio reikalų komiteto pirmininkė Laima Andrikienė ir Giedrius Surplys.

„Karui prasidėjus, visos komandiruotės susijusios su saugumo didinimu. Ir tos kelionės į JAV, susitikimai su kongreso ir senato nariais, manau, davė rezultato“, – tikina J. Jarutis.

REKLAMA

REKLAMA

Vienas dažniausiai keliaujančių parlamentarų – Marius Matijošaitis – nuo metų pradžios buvo 9 komandiruotėse. Dažna jų – į Frankofonijos parlamentinės asamblėjos sesijas, kurios vyksta skirtingose šalyse.

„Reikia mokėt prancūzų kalbą. Mokate? – Esu pasiekęs universitete B2 lygį, virš vidutinio, reikia dar patobulėt, dar planuose“, – sako M. Matijošaitis.

Tuose susitikimuose viskas vyko prancūziškai:

„Viską pavyko suprast? – Ne, bet stengiausi iš paskutiniųjų.“

Balandį Monake laisvietis prabyla prancūziškai:

„Man didelė garbė pirmą kartą dalyvauti Europos regioninėje Frankofonijos parlamentinės asamblėjos pirmininkų konferencijoje.“

Ši komandiruotė Seimui atsiėjo 1120 eurų.

O kai kurie parlamentarai keliauja rečiau.

„Turėjau praėjusiais metais vieną ir šiemet vieną. Abi buvo susijusios su 3 jūrų iniciatyva – valstybėmis, kurios išsidėsčiusios tarp 3 jūrų, ir stiprinti vidurio rytų bendradarbiavimą“, – kalba Seimo narė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė.

REKLAMA

REKLAMA

„Turbūt brangiausia komandiruotė, kokią turėjau šiemet, yra labai prasminga. Buvau Kyjive su Pavilionio globojama grupe. Mes buvom Bučoj ir bandėm vieni pirmųjų parodyti europiečiams, kas ten vyko“, – pasakoja Seimo narys Tomas Tomilinas.

„Beveik neliko komandiruočių, kaip būdavo anksčiau, kai komitetas draugiškai nuvyksta pas kolegas, ar nuvyksta kažkas į pažintinę kelionę į ES struktūrą, tokių pažintinių iš esmės neliko. Prioritetas – Ukraina“, – teigia Seimo vicepirmininkas Jurgis Razma.

Anot Razmos, svarbiausioms komandiruotėms Seimas pinigus trauks iš kitų, ne parlamentinei diplomatijai skirtų eilučių. O kai kuriais atvejais prašys parlamentarų kelionių išlaidas pasidengt iš savo parlamentinei veiklai skirtų pinigų.