Putinas prabilo apie incidentą Juodojoje jūroje: perspėjo Vakarus nepradėti karo

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas surengė tradicinę tiesioginę liniją su Rusijos gyventojais. Deja surežisuoto šou metu išties nepatogių klausimų Putinas – kaip jau įprasta – neišgirdo. Per beveik 4-ių valandų šou V. Putinas dėjosi rūpestingu šalies valdovu, žadėjo visiems pagelbėti ir be galo stengėsi įsiūlyti tautiečiams rusiškas vakcinas. Ir žinoma, koks gi V. Putino pasirodymas be kalbų apie blogus Vakarus. Prabilęs apie britų ir rusų laivų incidentą Juodojoje jūroje jis perspėjo Vakarus nepradėti karo.