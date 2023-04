Paytonas ir Riversas stojo ginti Greeno: pasakė, kodėl Sabonis buvo vertas didesnės nuobaudos

Galiausiai krepšininkas nusprendė išsakyti savo mintis internete. Amerikietis atviravo, kad net negalvojo, jog sulauks tokios bausmės.

„Aš niekada negalvojau, kad gali būti suspenduotas už tokią pražangą. Tokia jau buvo prieš septynerius metus. Negalvojau, kad gali būti suspenduotas, jei kalbiesi su sirgaliais, kurie rėkia tavo vardą ir nepagarbiai atsiliepia apie tave skanduodami „Draymondas, užknisa“.

Negaliu sakyti, kad mėgavausi paskutinėmis rungtynėmis. Būti suspenduotam tokiame karjeros etape... Man skaudžiausia, kad nebuvau kartu su savo komandos draugais, kai jie buvo kautynėse. Tai mane gniuždė. Jaučiausi lyg būčiau juos palikęs likimo valiai ir pasakęs: „vaikinai, išsispręskite reikalus patys“. Tai mane žeidžia labiausiai“, – kalbėjo D.Greenas.

„Warriors“ gynybos cementuotojo ir vieno grubiausių NBA krepšininkų stojo ginti „76ers“ treneris D. Riversas, kuris pareiškė, jog lyga tokiose situacijose turėtų bausti ne keršytojus, o kurstytojus.

„Jei pradėsime bausti keršytojus, o ne kurstytojus, tai NBA lygoje turėsime labai nemalonių problemų. Greenas užlipo ant Sabonio krūtinės, nes jis laikėsi už jo kojos. Kurstytojas laikė už kojos“, – sakė „76ers“ treneris.

Lietuvoje šiuo metu viešintis G. Paytonas per savo karjerą kaip ir D. Greenas buvo aukštinamas dėl agresyvios gynybos, todėl mano, kad rimtesnės nuobaudos turėjo sulaukti ir lietuvis.

„Tai nebūtų nutikę, jei jis nebūtų griebęs už kojos. Visada sakau, jeigu bandai būti agresyvus, būk pasiruošęs gauti atgal“, – sakė jis.

Lygiai tokios pat nuomonės buvo ir NBA žvaigždė Paulas Georgas.

„Sabonis nėra nešvarus žaidėjas, čia atkrintamosios ir emocijos pasiekia aukščiausią ribą. Bet jei aš turiu tave peršokti ir neturiu kaip tai padaryti, tada mano pėdos turi kažkur nusileisti. Ir jei tu man neleidi šokti, tai vienintelė vieta, kur gali nusileisti yra tavo krūtinė“, – svarstė „Clippers“ superžvaigždė.

You either suspend both Draymond & Sabonis or neither 🤷‍♂️ pic.twitter.com/l5n0hQQK9i