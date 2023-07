Pamatykite: Stephenas Curry golfo turnyre pademonstravo aukščiausią snaiperio klasę

Atlikęs vieną įspūdingiausių karjeros smūgių golfo aikštyne S. Curry džiaugėsi ne mažiau nei laimėjęs NBA titulą. Pamatęs, kad nuo žemės atšokęs kamuoliukas įskriejo į duobutę, krepšininkas iki pat savo taikinio bėgo išskėstomis rankomis ir pasišokinėdamas ore.

STEPH CURRY HOLE-IN-ONE! 🔥🤯



The first EVER on the 152-yard 7th at the @ACChampionship!



📺: @NBC & @peacock pic.twitter.com/ViCuoOcFPA

