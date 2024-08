Lietuvoje – kokliušo protrūkis, mama perspėja: „Esi „mandras“ tol, kol nesusiduri“

Savo istoriją pasakoja siaubą prieš kelias savaites išgyvenusi kokliušu susirgusios 2 mėnesių mergytės mama Ieva, tuomet stebėjusi, kaip per kosulio priepuolį dukra negalėjo kvėpuoti ir mėlynavo.

Vos 2 mėnesių Viltė prieš kelias savaitės Respublikinėje Šaulių ligoninėje grūmėsi su klastinga kokliušo infekcine liga.

„Atsigulėm pirmadienio naktį, o trečiadienį prasidėjo priepuoliniai kosuliai iki kvapo užlaikymo ir mėlynavimo“, – pasakojo Viltės mama Ieva.

Nespėjo pasiskiepyti

Šeima gyvena Naujojoje Akmenėje. Į Šiaulių ligoninę, esančią už 60 km nuo Naujosios Akmenės, moteris su kūdikiu išskubėjo, kai pastebėjo, kad vaikas dažnai kosėja ir beveik nieko nevalgo. Gydytojai esą iškart įtarė kokliušą.

„Kai mum atėjo atsakymai, patvirtino, pradėjau domėtis tuo kokliušu, skiepas mums turėjo būti ateinantį mėnesį, bet mes nespėjom ir pasigavom“, – kalbėjo mama Ieva.

Mergaičių mama dienas, kurias teko leisti ligoninėje, atsimena su siaubu.

„Mano kūdikis akyse mėlynavo, aš galvojau kad jis miršta“, – tikino ji.

Anot Viltę gydžiusios Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikos gydytojos Julijos Aleksandrovičienės, kokliušas labiausiai pavojingas būtent mažiems vaikams.

„Kadangi kosulio epizodai kūdikiams ir mažiems vaikams yra labai sunkūs, būna kvėpavimo sustojimų, kurie gali užsitęsti, ir dėl deguonies trūkumo gali atsirasti komplikacijų. Tas kosulys yra labai stiprus, gali pakenkti ir smegenims, dėl to tie atvejai labai rimti“, – dėstė gydytoja.

Tėvai vengia skiepyti

Tačiau, laimei, padedant gydytojams mergaitės būklė pasitaisė. Tik jos dar laukia reabilitacijos periodas. Gydytoja sakė, kad vaikų, susirgusių kokliušu, į skyrių pastaruoju metu atvyksta vis daugiau. O ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro statistika liudija kokliušo protrūkį. Per nepilnus 8-is šių metų mėnesius Lietuvoje užfiksuoti 355 kokliušo atvejai. Kai laikotarpiu prieš pandemiją per metus jų fiksuota vidutiniškai apie 60.

Epidemiologė Daiva Razmuvienė sakė, kad susirgimų šuolio priežastis – vangus vaikų skiepijimas. Esą per dešimtmetį paskiepytų vaikų dalis krito nuo 95 iki 90 proc.

„Tūkstančiai vaikų lieka nepaskiepyti. Jie kaupiasi kasmet ir, aišku, yra imlūs“, – tvirtino D. Razmuvienė.

Anot Razmuvienės, daugelis neskiepijančių savo vaikus tėvų tiesiog pamiršo, kad skiepai kadaise padėjo suvaldyti kokliušą.

„Tėvai įvertina situaciją, kad, jei nėra ligos, tai kam reikalingi skiepai. Nėra ligos – nėra skiepų. Bet po kablelio reikia sakyti, kad būtent skiepai padėjo suvaldyti situaciją“, – pabrėžė epidemiologė.

„Tu esi „mandras“ tol, kol nesusiduri. Aš savo vaiką skiepiju visais privalomais [skiepais]. Kai tau vaikas atrodo numirs, nes mėlynuoja, ir tu tik meldi Dievo, įkvėpk mažyte, kol nesusidursi, gali būt toks – aš nesiskiepiju, man viskas gerai“, – kalbėjo Viltės mama Ieva.

Pandemijos ir popandeminiais 2023-ais metais kokliušo atvejų per metus fiksuota iki 10. Anot Razmuvienės, taip prislopusi liga buvo dėl to, kad per pandemiją naudojome įvairias nuo infekcijų ir virusų saugančias priemones – kaukes, dezinfekcinius skysčius.

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame vaizdo įraše.